乜人咁勁揪？甄子丹打十個輸到瞓落地嗌投降

聽到「我要打十個」呢句，好自然就會諗起甄子丹。早前佢又挑戰呢個難度，先後對戰兩幫人，不過有「宇宙最強」之稱嘅佢竟然輸晒，仲兩次都跌咗落地，最後仲投降要出聲搵人幫手，究竟乜嘢人咁勁可以打到佢瞓落地呢？

咪以為甄子丹係武打巨星就會好粗魯，私底下佢其實好有愛心，仲好鍾意小朋友。早前趁空檔就去咗探吓啲小朋友，開頭有位可愛肥仔同學話唔相信呢個地球會有「甄子丹」，因為佢身手咁好應該只會喺電影世界出現，點知轉頭子丹就行出嚟，呢位肥仔即時激動到眼都凸埋出嚟，仲手震震唔知點算好，佢嘅表情同動作可愛到爆，子丹都忍唔住要特別「招呼」佢，踎低陪佢打拳，玩完一輪之後仲同兩批分別十個嘅男女小學生玩，兩批人分別衝埋去揸住軟墊嘅子丹度，結果當然係子丹被推跌。雖然係咁，但係佢跌喺地都笑得好開心，最後仲搞笑扮頂唔住，叫番教練出嚟換位置話要抖抖。

而尋日（27日）生日嘅子丹，因為要同奇洛李維斯拍《殺神JOHN WICK 4》（John Wick：Chapter 4），呢個咁重要嘅日子，都冇得同佢最愛嘅屋企人一齊過多少有啲遺憾，不過佢太太汪詩詩同一對仔女，都有喺社交網上載照片同留言祝賀，一家人真係好溫馨！