至少6位數！張敬軒粉絲租郵輪賀出道20周年

送禮物畀偶像，已經唔再係手製心意卡，送鮮花、毛公仔咁簡單，繼「神徒」為「教主」Anson Lo（盧瀚霆）豪使6位數租郵輪於船身用LED燈寫生日賀詞祝福偶像，歌手張敬軒樂迷亦倣效呢招祝賀偶像出道20周年！尋晚（27號）泊喺郵輪碼頭嘅郵輪船身，LED燈播影着「HINS CHEUNG HAPPY DEBUT 20TH ANNIVERSARY」，張敬軒收到粉絲呢份禮感動發長文，分享入行多年嘅心路歷程：「昨晚深夜，在收工回家的路上看到這段影片，百感交集；重複看着，是久久不能入睡。一帆風雨路三千，今年是我在這個行業當中的第20個年頭，很感恩，卻也有躊躇。新世代的歌迷應援方式在我這樣年資的歌手來看，是充滿新鮮感卻又遙遠得很。畢竟當年與我同行的很多朋友今天都投身社會工作、甚至已經為人父母，當年我們各自的激情和熱血都已隨年華漸長，成為內心深處的一種默契。大家見面的方式， 也已經由當年在活動中、在工作的場所、在住所附近... 逐漸變為在演唱會、簽唱會中的一期一會。」

佢又指自己17歲已投身社會，打過好幾份工，由餐廳至夜總會表演等，明白生活艱難，希望粉絲唔好為佢破費，應該留個錢傍身：「知道有心的各位近來在為我籌備20周年紀念的各種應援活動，眼前的光影固然璀璨美妙、震撼人心，但我更珍惜是大家在風雨之中對我的信任和同行、每次見面所投向我的支持的目光，甚至乎在IG上我那些無無聊聊的post按下的每一個like。還有，在我深潛的時候所DM我的每個msg... 感謝大家陪着我經歷每一個階段的成長，當中縱有不解和為難的時候，依然對我投以信任和支持。廿年的青春和經歷，各位的愛是我的一口良藥，也是最美的風景。衷心多謝每一位為我籌備這份禮物所付出的心機和時間以及資源，無論是新朋友還是老朋友，都讓大家破費了，也多謝一直默默以各種方式支持我的各位，無言感激，終身銘記，一切盡在心中！大家不必再破費，當下好好愛，好好過生活；若有故人遠行，則多思多念，各自保平安。逢十歸零，一切 #重頭開始」

據知，軒仔粉絲嚟緊仲有好多賀佢入行20周年嘅應援行動，包括於各巴士站買廣告牌等。