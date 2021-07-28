香港首位品水師教路！呢種水飲得多反而有機會病

見字飲水！呢句說話近年成日講，但大家又知唔知要飲咩水呢？你可能會覺得「水咪就係水囉，有咩分別？」其實水真係大有學問！今集《跟琪流行》，主播嘉琪就搵咗香港首位品水師李冠威（Ivan）教大家飲水！

品水師呢項職業對香港人嚟講可能比較陌生，事實上全球亦只有大約200位品水師，Ivan當初去德國讀200小時品水課程，通過7個考試先可以取得專業資格，所以品水絕非兒戲！而品水師主要工作係為客人配對合適嘅水，例如用水改善健康、食物搭配（Food Pairing）、寵物用水等，亦會辦講座教品水以及為投資者搵合適嘅水源。

Ivan直言喺香港做品水師有唔少難處：「好多香港人都唔知，其實水唔係咁簡單。」佢指水會影響身體四大機能：調節、免疫、代謝、修復，合適嘅水有助身體機能正常運作，從而改善睡眠質素、便秘、皮膚敏感、甩頭髮等問題。Ivan表示好多人慣常飲經加工處理嘅水，例如蒸餾水，但因為啲水處理完會去除埋礦物質營養，反而唔係咁好，飲得多甚至有機會令身體出問題：「好多人話一日飲8杯水，但都好視乎嗰8杯係咩水。所以好多人飲咗好多水，但身體仲係有好多毛病。」

而講到品水，可能你會覺得「水唔係冇味咩？點品？」其實水有唔同味道，Ivan解釋水中含有嘅礦物質會影響水嘅味道，例如鈉會令水帶鹹味。佢亦自己設計咗個品水準則（Tasting Scale），方便大家比較唔同嘅水，有興趣學品水嘅話就要睇今集《跟琪流行》，睇完下次同朋友飲水都多啲水吹啦！