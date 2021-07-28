【簡潔生活學】收納師執行李心得（1）

延後了一年的2020東京奧運終於開鑼，若果不是疫情關係，相信今年暑假不少人會飛到日本觀賞。

說起日本，疫情前我跟家人每年也會到當地旅遊，而作為收納師，朋友都會問在執拾行李時，是否特別「精明」？這個我不敢說，但一定比較「精簡」，以輕便小量行李為目標，這方面的心得也可以跟讀者分享一下。

出發前準備，首要考量逗留日數，其次就是當地天氣。以到東京一星期為例，夏天日間氣溫大約攝氏27至33度左右，跟香港差不多但由於濕度較低，感覺較為乾爽。衣服選擇，我會準備短褲、長褲及裙各一條，上衣則是一件背心、一件T恤以及一件恤衫，以備萬一到有Dress Code的高檔餐廳時穿着。但要留意是，那邊溫差較大，傍晚入夜時分會跌至攝氏23、24度，所以我通常會有一件薄外套隨身。

質料方面，我首選輕身及快乾物料，最重要是「免熨」，只需用衣架掛起便不用再花時間熨平。至於色調配襯，這個頗為重要，由於衣服數目大減，配搭上一定要「準確」，否則到時上衣跟下身格格不入，出門也會影響心情。至於色系，其實大致可分為冷色及暖色系（見附圖），只需選取同一色系內顏色組合，如黑色或白色加一個粉紅色便可，全身顏色最多不要超過3種，這種配搭，基本上很少出錯；至於鞋履，一對舒適的波鞋不可少，再加一對涼鞋替換，方便襯衫外，進出短程地方，穿脫也較方便快捷。

作為母親，當然也要為小孩子打點，夏天穿搭大致跟大人差不多，但要留意孩子比較活潑好動，容易出汗，加上飲食時一般比較粗心大意，容易弄髒衣物，所以最好多帶一兩套後備服，小毛巾也不可少，用來抹汗比起用紙巾更環保。說起清洗衣服，如果不想帶太多衣服，建議選擇住airbnb，因為大部分會有洗衣機和乾衣機提供，對於有小孩子的小家庭來說，要清洗衣服就方便得多了。

最後一提是護膚清潔用品，由於我皮膚比較敏感，所以我必會帶備常用品牌的旅行裝，假如你的皮膚不易敏感又想減輕行李重量，其實日本藥妝也有很多旅行套裝售賣，可以到那邊時才購買，甚至可以試買新產品，好用的話便可乘機入貨了！

下次再跟大家分享有關執喼或選用購物袋等心得吧。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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