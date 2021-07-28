表現完勝陳約臨！方力申訪問何詩蓓做足功課冇搶咪

香港女飛魚何詩蓓為香港喺奧運游泳項目上贏得銀牌，令全港人極為振奮！有份到當地採訪嘅方力申直擊師妹創造歷史，仲有幸做埋記者訪問對方，此情此景不禁令人想起陳約臨訪問奪得奧運金牌嘅香港劍神張家朗嘅失儀片段，不過今次方力申冇犯下大忌不特止，仲明顯有備而來！

方力申喺訪問前做足功課專心睇Notes，仲諗咗20條問題添，當見到對方後佢就問咗：「好犀利好犀利！你係以右手邊吸氣㗎嘛，我想問呢，最後50米澳洲選手（迪梅絲（Ariarne Titmus））喺你左手邊，如果你望佢會唔會影響到你，可以攞埋金牌呢？」何詩蓓就話邊面抖氣都冇太大影響，因為始終知道自己係比較短速嘅游泳選手：「一開始要衝得快點，我知道好多嗰場賽事嘅泳員都係游開200、400米，所以臨尾50、100米一定會游得快過我，所以我都係Focus喺自己，好開心呀！」不過之後方力申想兩度發問時，剛巧被同場記者先提問，而方力申都冇搶咪，並細心聽何詩蓓回應，最後由於何詩蓓要先離開訪問結束，方力申雖然未能再提問，不過就再恭喜對方以示支持。唔少網民大讚方力申表現專業，亦有人忍唔住留言：「何詩蓓，我好鍾意你呀點算呀？」暗寸陳約臨！

何詩蓓同方力申都係香港泳隊出星，可謂惺惺相惜，何詩蓓社交網雖然追蹤咗580人，但只有兩位男星，當中就有方力申，另一位係泳術精湛嘅馬德鐘仔仔馬在驤。