逾400「生粉」逼爆尖咀　AK＠MIRROR噴香水送飛吻

人氣組合MIRROR成員Anson Kong（AK，江𤒹生）今日（28日）出席尖沙咀商場舉行香水活動，逾400名「生粉」帶定紙牌撐場，場面墟冚，早上10時40分，AK穿藍色上衣、黑色長褲現身，粉絲見到偶像即陷入瘋狂，尖叫聲不絕，期間有人大嗌「江爗生你好靚仔呀」、「江爗生世界第一」示愛。AK先後到沙灘椅和沙灘小屋兩個場景拍攝，滿足在不同位置等候的粉絲，其中他站在高台設計的沙灘小屋，向四面粉絲揮手及派飛吻，最為哄動。AK不停晒出Chok爆三七臉，又露出可愛笑容，不停揮手派心心，還主動噴香水，一臉享受，有粉絲大叫：「我要飛吻！」Anson Kong都有求必應，有小「生粉」就騎在媽咪膊頭舉牌，爭取有利視線。

大會不設訪問環節，但AK有問必答，表現大方，透露有噴香水習慣，問有冇送過香水給女仔？他說：「冇，但有送過畀媽咪。」粉絲聞言即大讚偶像孝順和乖仔。對有傳AK與DJ麻利譜「姨姪戀」，可否恭喜他有新戀情？AK表情趣怪，更搞笑地耍手：「講呢啲？」再追問戀情是真是假，他已被工作人員拉走。