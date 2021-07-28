憂潛伏期間播毒　田中圭確診前開P慶牛一

憑日劇《大叔的愛》飾演「春田田」走紅的日本男星田中圭，上周二(20日)公布確診新冠肺炎。他於本月18日出現發燒的徵狀，現正停工休養，不少影迷對偶像中招十分擔心。但今日(28日)有雜誌爆料，田中圭於本月10日37歲當天，曾與逾20人在家中舉行派對慶祝，惹來外界批評。

當晚派對由曾與田中合演《大叔的愛》扮演「日版Darren」的男星真島秀和，以及其同門男星鈴之助擔任搞手，發短訊邀請超過20人到田中圭的家中出席。雜誌公開當晚派對相片，坐在中間的壽星仔田中圭捧着蛋糕，與一班好友密麻麻影大合照，相中眾人都沒有戴口罩，惹來外界憂心他已在潛伏期間播毒。

據有份參與派對的人士爆料，暫時除了田中圭以外，暫有出席者確診，不排除他經由其他地方感染。日本近期疫情嚴重，東京每日逾千確診者，正演出醫療劇《Night Doctor》的田中圭，明顯防疫意識不足。其所屬事務所回應，表示他已深切反省，又表示他於14日曾做檢測，當時仍未確診，否認經派對染疫。有份出席派對的真島秀和，則透過事務所在社交網發聲明道歉，為自己在疫情期間作出不適當的行為好好反省，他於去年8月亦曾經確診新冠肺炎。