《聲夢》演唱會門票火速售罄　宣布加開1場

播映以來好評不斷的無綫節目《聲夢傳奇》，一班學員炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）等在短短數個月內成功入屋，不但網上點擊一再創造佳績，活動及工作亦是一浪接一浪。

無綫亦會打響頭炮於8月14及15日一連兩日，假麥花臣場館舉行的畢業演唱會《聲‧夢飛行 FIRST LIVE ON STAGE》，除了殺入決賽的5強學員外，另外10位學員文凱婷、林君蓮、詹天文、潘靜文、林沚羿、黃奕斌、林智樂、張馳豪、孫漢霖及蔡愷穎，亦會連同多位聲夢導師周柏豪、Gin Lee等亮相獻唱。

相關演唱會門票於今早（28日）10時起於網上公開發售，據知有聲夢粉絲於早上9時許已入定Server，結果成功登入；而大部分於9點45分後才登入Server的粉絲，則因網站繁忙以致買票困難重重。不過仍有不少幸運粉絲成功購得門票，只是據知靚位已瞬間沽清。經過一輪激烈「搶飛潮」，兩場演唱會所有門票於半小時內全數沽清。由於反應熱烈，演唱會主辦單位星夢娛樂集團有限公司即日宣布於8月13日加開1場作為頭場，門票將於明早（29日）10時起於網上公開發售。

感激粉絲支持

對於演唱會銷情熱烈，年紀輕輕便踏上舞台追夢的Chantel及Yumi均表示喜出望外，二人除了感激一班粉絲的支持及付出外，並透露也有努力為親戚朋友「撲飛」：「好多親戚朋友都好想到演唱會現場支持我哋，因為我哋知道演唱會門票數量有限，所以都盡力幫佢哋爭取緊，我哋都好擔心爭取唔到。」