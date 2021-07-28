香港國際旅遊展「台灣館」好禮大放送　贏取機票及單車禮券大獎

於第35屆香港國際旅遊展（ITE）登場的「台灣館」，今年以「自行車遊台灣」為主軸，由六大元素構築設計情景，帶出「騎旅台灣，用自行車認識台灣之美」。（台灣觀光協會香港辦事處提供）

【特約報道】第35屆香港國際旅遊展（ITE）於7月29日至8月1日、一連四天在香港會議展覽中心舉行。其中備受港人歡迎的「台灣館」位於H101展位， 面積約200平方米，現場注入台灣最熱門好玩的景點與旅行元素，並帶來眾多獎項，絕對令人期待。

今年台灣館攤位設計以「自行車遊台灣」為主軸，由六大元素構築設計情景，帶出「騎旅台灣，用自行車認識台灣之美」，每個展區設計皆具巧思。其中台灣館從攤位前方舞台和主題招牌，採用了自行車道的形象，並以港人遊台熱點設計，讓參觀人士如置身台灣旅遊，任意打卡。展位亦首次以 3D 藝術打造台灣著名平溪天燈節慶，當參觀者踏足了3D 藝術展位，如夢似幻穿越了時空門來到新北市平溪山區，與當地民眾一起參加每年一度元宵平溪天燈節。而港人旅遊熱門景點「台東池上伯朗大道」，以及台灣人氣的「溫泉」泡湯勝地等，都成為這次的展位情景重點，館內更精心打造仿溫泉造型互動區，可進溫泉池趣味打卡一番。與此同時，今次展位特別設計鐵道情景，呈現火車頭及車身造型，車廂內採用透明窗設計，除了可以在火車頭拍照外，也能走進火車內體驗台灣鐵道風情。展位最後一個景點是港人最熱愛的夜市，大家可選用不同的美食照片如鴨舌、臭豆腐、珍珠奶茶等，讓大家盡情拍照。而台灣館展覽體驗區部分設有兩部VR裝置，提供11支影片，讓現場人士只需透過 VR，即時「偽出遊」飛到台灣親歷其境，展開一趟吃喝玩樂在台灣的奇妙旅程。其中《環遊-自行車》影片帶大家騎乘單車，馳騁台灣騎遊全島360度欣賞各地美景。

凡上傳台東伯朗大道、平溪3D祈福天燈、溫泉、鐵路火車、夜市布置的打卡照並留言，可換領精心設計台灣自行車限量「快乾毛巾」、伴手禮、福袋等，更有機會獲得香港-台灣來回機票、最高面額HK$8,000捷安特單車禮券等大獎。打卡留言贏好禮活動詳情，可瀏覽Facebook粉絲專頁「itstimefortaiwanhk 」。

呼應「自行車遊台灣」主題，台灣館特別推介了5大類型共16條多元路線，並邀請數名台灣單車旅遊達人現場分享騎單車遊台灣體驗及相關裝備等豐富資訊。會場更送出旅遊書及不同小禮物。加上台灣旅遊界業者透過台灣館舞台線上直播，分享台灣最新鮮有趣的玩樂、美食等豐富資訊外，更會送出一份台灣特色禮物，包括伴手禮、紀念品、住宿券、旅遊產品體驗券等。參加單位包括中華航空公司、長榮航空公司、香港航空、香港快運、東瀛遊旅行社等旅遊業者，以及台灣東北角暨宜蘭海岸風景區、大鵬灣風景區管理處、南投、日月潭觀光圈、金門、參山管理處、台灣休閒農業發展協會 、台中好禮協會、阿聰師的糕餅主意觀光工場、宜蘭傳藝中心、一福堂、麗寶樂園等，值得大家捧場！

香港國際旅遊展（ITE Hong Kong 2021）展覽資訊

日期：7月29日至8月1日，ITE 專業日（7月29日至30日早上）只供成功辦理登記或受邀業界及專業人士入場；民眾可於公眾日（7月30日下午至8月1日）購票入場

時間：7月29日（專業日）10:00am~6:00pm、7月30日（專業日）10:00am~2:00pm、7月30日（公眾日）2:00pm~6:00pm、7月31日（公眾日）10:00am~7:00pm、8月1日（公眾日）10:00am~5:00pm

﻿地點：香港會議展覽中心（展館1）

地址：香港灣仔博覽道1號

台灣館：H101展位