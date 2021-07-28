本日日本：全新忍者體驗設施登場　飛去東京學忍術

忍者是日本自鎌倉時代至江戶時代（约1185年到1867年）出現的一種特殊職業，工作類似現今的間諜與情報人員。透過《忍者小靈精》、《忍者亂太郎》、《火影忍者》等動漫，相信大家對忍者的種種產生一定興趣，若果去東京旅遊時想親身體驗一下的話，現在便有門路了——淺草．雷門於本月上旬有「忍者Information Center東京&道場」開幕，這間作為首個獲世界唯一官方忍者團體「日本忍者協議會」認證的東京忍者體驗設施，訪客能夠跟隨該協議會YouTube Channel「NINDO CHANNEL」中演出的忍者學習各種體驗，包括有投擲飛鏢的「手裏劍體驗」，亦有換上忍者服練武的「忍者體驗」，及學習躡手躡腳行走和暝想等精神鍛煉的「忍道體驗」等。館內同時展示由古時保存下來的忍者武器和用具，還有好多難得一見的忍者商品，讓你多角度去感受忍者的魅力。

忍者Information Center東京&道場

地址：東京都台東區雷門2-17-8山野淺草大樓6樓

營業時間：11:00am~6:00pm

收費：手裏劍體驗550日圓（約HK$39）、忍者體驗2,200日圓（約HK$154）、60分鐘忍道體驗7,700日圓（約HK$539）、90分鐘忍道體驗9,900日圓（約HK$693）