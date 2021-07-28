鍾雨璇同19歲小鮮肉有代溝：我咁樣試咪畀佢笑！

歌手鍾雨璇（O3）出席「2021工展會購物節」發布會，現場做直播帶貨，她跟工展會好有淵源，本身是2012年工展小姐冠軍，不經不覺已過了9年，她笑言：「唔係講笑，我滴汗！」她說每年活動都會幫手，覺得雙方關係好，可能因為自己不怕蝕底，自認好變態，永遠早到及只有做多，沒有做少，她覺得有時並非藝人要斤斤計較，可能因為工作接工作，時間分配不來。

最近迷上電子音樂的她，透露早前收到一位千禧後男生邀合作做歌，令她長知識：「我鍾意同年輕人合作，佢19歲，我好似佢家姐，一見面佢就話錄音，我都愕然諗住傾吓先，點知錄完出來效果好好。（同佢有冇代溝？）有呀！有啲Term唔知佢講乜，唔明，我試咪時講『one two three testing』佢就喺度笑，話邊有人咁試咪㗎，好嚴重代溝，同佢哋真係溝通唔到。」

讚年輕人好勤力

不過她讚現在年輕人其實好勤力，只要找到喜歡的方向，可以不眠不休：「佢朝早返學，下晏返工，夜晚做音樂，啲人話年輕人好懶，其實只要搵到一樣佢哋鍾意嘢，就會好有拼勁。」提到8月舉行的工展會，她透露已睇中鮑魚和寵物產品，揚言要學識慳家，不介意做「師奶仔」：「大陸女星楊冪都揀平價店買嘢啦！」