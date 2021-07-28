經典名牌香檳干邑　期間好味活動

陽光燦爛總能帶來好心情，趁心情靚一於約埋三五知己或幾位閨密好絲打齊齊歎靚女嘗美食喇！

藍天白雲下歎香檳

喜歡飲香檳嘅對凱歌香檳（Veuve Clicquot）呢個品牌絕不陌生，有逾2個半世紀嘅經典香檳名牌。品牌由即日至8月，與香港嘉里酒店Red Sugar、香港東涌世茂喜來登酒店Sunset Grill和Portico1合作，將餐廳化身成「凱歌陽台」，讓大家置身陽光下品嘗氣泡豐富細緻嘅香檳，而馥郁果香與清新氣息可以當開胃酒或佐餐之選。此外，「凱歌陽台」以品牌標誌性黃色為主色調，置身Red Sugar開揚露台，可選擇Yellow Label、Rosé及Vintage 2012嘅杯裝或樽裝香檳，邊欣賞藍天白雲或落日晚霞都係一件賞心樂事。另外，品牌於今個夏天更推出特別包裝「凱歌冰衣」，光滑兼擁有超現代設計嘅香檳冰鎮器，以恒溫及最先進嘅科技物料製成，同樣用上品牌標誌性嘅黃色，有效保持冰爽長達2小時。

干邑與中西美食配

咪以為飲干邑好Old School，近年多咗唔少年輕人同青年才俊加入品味干邑嘅行列，而經典干邑品牌軒尼詩（Hennessy）為了讓更多人認識干邑能與中西美饌搭配，由即日起至9月17日舉辦為期兩個月嘅「滋味 要在一起」活動，食客於指定嘅中西餐廳出示V.S.O.P電子禮券，即可換領兩杯V.S.O.P雞尾酒，以及於指定香港銷售門店購買產品滿指定金額，即可參加線上小遊戲，有機會獲贈X.O電子禮券一張，可兌換兩杯軒尼詩X.O，或兩杯軒尼詩X.O及精選美食配搭一份（電子禮券先到先得，送完即止）。