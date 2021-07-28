今野杏南　寫真天后重臨

日本寫真女優眾多，不過能夠堪稱為天后級女優嘅就冇幾多個，而最近就有一位闊別多年嘅寫真天后復出，呢位就係由寫真女優轉行做小說家，近日再次拍攝水着寫真嘅今野杏南喇！

綺麗靚偈

好多日本寫真女優上咗位之後就會封咪，唔會再性感演出，好似紅極一時嘅寫真天后杉原杏璃咁，有咁多電視演出又拍咁多廣告，想再睇到佢拍寫真都幾難喇！好彩，另一位寫真天后闊別4年之後，再次為大家帶來性感寫真，佢就係好多寫真迷心目中嘅女神今野杏南。

雖然佢已經32歲，但係樣貌綺麗美艷絕倫，吸引力更勝昔日，風韻令人傾心！至於身材方面更係冇走樣，雖然有一段日子冇拍寫真，但係佢每日都會勤做運動，家陣身材比之前仲要弗，肌膚同肉地亦相當緊緻兼富彈性，難得嘅係上圍對F奶仲係咁大又堅挺，好多新進女優都行埋一邊呀！

做好本分

入行前，佢做過模特兒同演員，2011年推出第一部寫真DVD作品，之後人氣與日俱增，仲涉足埋影視界，2017年演出嘅《啊，荒野！》可以話極具突破性，當中嘅情慾戲兩點盡露！不過，佢嘅犧牲並無白費，除咗成為熱烈討論嘅話題，更獲得正面評價，之後更獲得唔少演戲嘅機會，亦因為咁佢喺2017年暫別寫真界。

除咗演戲，杏南仲成為小說家，作品為充滿情慾幻想嘅官能小說。最近佢重臨寫真界，喺訪問中佢表示自己4年來都冇着過泳衣，所以拍攝時有少少怕醜，但係又覺得拍寫真係自己嘅天職，所以都會盡量做好本分，仲話今次絕對唔係自己最後一次演出，未來會繼續為大家提供視覺刺激！

今野杏南近期回歸寫真界，喺佢嘅社交網大家就可以睇到好多拍攝花絮，另外佢亦會分享其他工作嘅消息，粉絲們要留意喇！

Profile

年齡：32歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-23-33