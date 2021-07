藝人何嘉莉(Lillian)8月便踏入41歲,圈中人緣甚廣的她,獲好友們為她舉行打邊爐生日會慶祝,相當別出心裁。當晚Dress Code以懷舊復古為主題,各人悉心打扮到場,黃依汶亦一絲不苟戴上頭巾,打扮型格。好友向壽星上生日蛋糕,上面寫着「Happy Birthday Lillian 家庭事業順莉(利)」壽星女則表示:「一連串生日活動要開始」、「Thank you all my lovely friends。又開心又笑足全晚。」