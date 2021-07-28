貧乳人妻出軌　重拾自信

早前日本有兩性關係網站做咗個調查，關於日本女生性愛初體驗平均年齡，結果竟然係出乎意料。另外，英國有偷情網站進行調查，發現貧乳人妻最容易出軌，箇中原因係點解呢？

被老公嫌棄

女士嘅車頭燈大小，居然會同出軌嘅機會率高低有關？英國已婚男女約會網站IllicitEncounters指，女性胸部愈貧便愈易出軌！據佢哋嘅調查發現，喺800名女性會員中，發覺當中嘅百分之五十二，罩杯介乎AA至C之間，當中以B罩杯數量最多，因此證明貧乳人妻易出軌。

此外，佢哋又發現，受訪女會員購買性感內衣嘅原因，僅有百分之十一係着畀丈夫睇，反而有百分之七十三係着畀姦夫欣賞，目的係令對方留下深刻印象。一名嚟自倫敦嘅40歲貧乳女會員稱，自從偷食後，體重輕咗兼性感咗；另一位嚟自利物浦嘅55歲貧乳女會員就話，老公一直嫌佢胸部太細，搞到佢冇晒自信，但係家陣獲得唔少偷情男士嘅讚美，自信心番晒嚟！

日女初體驗

日本安全套品牌相模橡膠工業，曾做過關於日本男女性愛初體驗嘅調查，發現平均發生第一次嘅年齡為20歲。有見及此，日本兩性關係網站「MENJOY」，早前便訪問500名20至50歲嘅女性，當中有149人喺專科或大學時期初嘗性愛，其次係高中時期有132人，而20歲前有104人，另有51人仍係處女。

至於第一次嘅對象，有百分之八十二表示係男友或丈夫，百分之十係朋友，百分之八係一夜情。講到喺邊度發生第一次，有百分之四十八喺對方屋企，百分之二十八喺愛情酒店，喺自己屋企嘅僅得百分之十一。此外，調查發現有百分之八十嘅女性喺初體驗時會使用安全套，冇用嘅有百分之十八。話時話，安全性行為真係好重要！

齋藤亞美里簽影會

日本疫情持續，令唔少AV女優嘅簽影會受到影響，好似永井美雛咁便因一再延期，最近索性取消。不過仍有女優無懼疫情，繼續舉行宣傳活動，齋藤亞美里就係其中之一。

2019年9月以Prestige專屬女優身份出道嘅佢，唔經唔覺已經出道咗3年，21歲嘅佢唔單止愈嚟愈索，一對33F巨乳更係勁吸睛。而佢將於8月13日下午6點，喺秋葉原一間影視店舉行簽影會，原因係為宣傳新作《SPLASH 亞美里》，等大家見識佢喺片中，勁玩情趣玩具時，興奮到噴水嘅火辣演出，二來佢坦言好耐冇同粉絲見面喎。至於入場方法好簡單，粉絲們只要購買阿妹嘅最新作品，就可以獲得一張入場票喇！