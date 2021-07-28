年幾冇見林一峰！林二汶好掛住阿哥

歌手林二汶晚上舉行網上慈善音樂會，並選擇將部分善款捐助慈善團體，幫助被遺棄寵物：「移民潮引起好多棄養案例，尤其年幾比較大嘅寵物，毛孩又唔能夠畀意見話唔好（移民），佢哋梗係想黐住主人㗎。」

她透露雖然對毛髮相當敏感，但家中仍有一隻小狗：「佢跟我父母嘅，不過我成日返嚟探佢，一病咗我都會好緊張。（有冇諗過收養？）呢隻已經係，不過會再考慮，希望出一分力。」

談到未來工作安排，她透露正籌備開一間小朋友音樂學校：「教唱歌同玩樂器，師資係來自樂團嘅成員，希望開班教音讓小朋友循正途學習樂理。依家搞緊開公司先，其實啱啱入行我都試過，但今次好似從頭再學咁，好繁複。（幾時開幕？ ）大約年底，我10月生日前後，當送畀自己嘅生日禮物。學校選址會喺港島區，主要係顧及小朋友嘅安全。」

另外，問到離港多時的哥哥林一峰何時「現身」，二汶表示：「我真係好掛住佢，有年幾未見過面，佢暫時未有歸期，因為疫情，佢有工作如果來來回回，又要隔離好煩，不過我哋有通下電話，我成日介紹佢睇爛片。（音樂學校預佢一份？ ）預佢做校工！或者做校園親善大使，佢個樣咁小朋友，相信好受歡迎。」

而為音樂會為擔任司儀的陳智燊（Jason）最近忙於睇奧運：「張家朗喺劍擊項目攞到金牌後，太太就幫個仔喺網上搵劍擊班，不過已經full晒。」談到兩位兒子的相處， Jason表示還算OK。至於工作方面，他不排除重返電視台的可能，又指自己有戲癮。