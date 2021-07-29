【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月二十戊寅土危日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：開業、移居、交易

忌：祭祀、置業、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

對另一半要多予耐性，亂發脾氣只會傷感情。

金牛座

不要讓冷戰持續，溝通才是化解矛盾的良方。

雙子座

急於求成易弄巧成拙，宜放慢腳步，靜觀其變。

巨蟹座

諸事不順，建議做好本分，勿在意別人目光。

獅子座

人際互動頻繁，苛刻強硬的作風最好改一改。

處女座

事業運上升，有望在正財方面獲得豐厚進帳。

天秤座

心情鬱悶，不妨向友人訴苦，切勿鑽牛角尖。

天蠍座

要是身邊人的心情欠佳，就不要去打擾對方。

人馬座

人氣上升，你的笑容可為身邊人帶來正能量。

山羊座

不宜談情說愛，還是把心思放在其他事情上。

水瓶座

帳目要清楚，制訂理財計劃，避免花冤枉錢。

雙魚座

做好自己就可以 ，沒必要跟別人作無謂比較。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）豬 財運弱

鼠

事業運上升，與夥伴加強溝通有利可圖。

牛

財運一般，搵銀機會遲早出現，勿心急。

虎

工作運下滑，容易錯過貴人給予的機會。

兔

今天宜少說話多做事，保持低調有着數。

龍

求財勿太張揚，以免被小人針對搞破壞。

蛇

對待朋友、同事好一點，有助提升運氣。

馬

親和力強，職場氣氛佳，工作如虎添翼。

羊

求財要正路，撈偏門易出事，得不償失。

猴

是日沖煞，做事要安守本分，勿踩過界。

雞

桃花旺，只要認真去愛，可望收成正果。

狗

與人相處宜謙遜，可為事業帶來推動力。

豬

很易受騙，不適合投資，以免損手收場。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

用神、忌神的好壞

看到這篇的標題，讀者朋友可能會覺得有矛盾之處，既然是用神，怎麼會有壞處呢？既然是忌神，又怎麼會有好處呢？

《易經》的智慧告訴我們，福禍是同時存在的。在某些時候，福顯示出來，禍暫時隱藏着；某些時候，禍顯示出來，福就被暫時隱藏着。在命理上，走用神大運或流年的時候，吉的因素會多一些，運勢比較順暢。相反，在走忌神大運或流年的時候，凶的方面會多一些。

用神的好處，有助命主發揮個人的潛質、才華等，這時候，名譽、地位、財富、婚姻、家庭等方面都處於相對配合的狀態。不過，用神也有成、住、壞、空的時候，當用神無力，或者受剋，用神處於壞空的狀態，因此就不再是用神了，人的運勢就出現下降，甚至顛覆，這期間就是走用神運的壞處。

另外，忌神的壞處，就是破壞命格的大局，導致五行嚴重失衡，一切不好的都有可能發生，如破財、疾病纏身、婚姻破裂、失去親人等。經歷了這些，我們更能了解五行的力量。只要我們不輕易倒下，堅強面對，好的一面就會慢慢浮現出來。因為忌神也有受剋、消失的時候。不好的運勢過去了，好的就會慢慢呈現出來，而且當我們經歷過不好的運勢，就學會了珍惜好的運勢。

再深入一點去理解的話，我們通過八字理論，懂得在用神運的時候，毋須過分開心，在走忌神運的時候，早有準備去應付，也就可以減輕痛苦。目的呢？就類似宗教修行的目的，達到比較自在的心態來處事，來面對一切吉凶，這已是學八字的最大收穫！