張敬軒入行20年求變　誓做扮嘢天王

歌手張敬軒（軒仔）今年入行20年，獲一班粉絲送上連環驚喜，前晚（27日）「軒粉」率先租用郵輪的巨型廣告牌，寫上賀詞祝賀，他收工回家後即在社交網發長文感謝粉絲，他在文中分享：「17歲已投身社會，打過好幾份工，由餐廳至夜總會表演等，明白生活艱難。」其實他的「星夢傳奇」經歷絕對可寫成勵志書，他曾在訪問中透露17歲時，在內地簽了新公司後以為可踏上星途，豈料對方是騙徒，慘被呃走3萬元，心灰意冷下退居幕後做錄音室的音頻製作部主管，但又遇上公司倒閉。之後他帶着3千元隻身來港發展，只可蝸居尖沙咀的2、3星酒店，捱足9個月才等到有新唱片公司賞識，開始有曝光機會。

窮到要捱麵包

不過因知名度低，沒有服裝贊助，他惟有周圍借衫開工，曾經自爆最苦是：「窮到要捱麵包，仲有埋遺傳抑鬱症！最癲嗰時，試過匿喺房度打爛晒所有嘢，再衝入廚房攞把牛肉刀想衝去斬經理人。」後來醒覺要睇醫生食藥，樂觀面對人生才可重新振作，成就今日的輝煌成就。

走過人生最黑暗期，軒仔受訪時表示：「各位係我嘅一口良藥，我唔會諗過去20年有咩成就同埋有咩遺憾，只會展望嚟緊嘅20年，無論音樂同演藝各方面都籌謀緊啲大計嘅，不過喺適當時候先同大家講啦。」

精於反串

據知，軒仔除唱得外，其公司同事一直指他是「被歌唱耽誤了演技」的歌手。他曾多次一人分飾多角，又精於反串，如惡搞容祖兒化身「火龍果」唱《Pretty Hungry》、扮倪晨曦的「倪黃昏」、「妙麗」及「降兩度」等，令人有意想不到的爆炸性喜感，所以他有意進軍大銀幕，向其最有潛質的諧星「扮嘢軒」發展。