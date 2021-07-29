老婆越洋送驚喜　甄子丹德國歎越南粉直豎拇指

甄子丹與汪詩詩一向是圈中模範夫妻，每年子丹7月27日生日，詩詩都會花盡心思同老公慶祝，今年因子丹要身在德國與奇洛李維斯拍《殺神JOHN WICK 4》，一家人未能齊齊慶祝，但一向趣怪主意多多的詩詩，越洋送驚喜，安排甜品餐車派甜品「與眾同樂」，氹得子丹笑逐顏開「甜入心」！

汪詩詩與一對仔女前晚已率先在社交網上載照片及留言，為身在外地的甄子丹送上生日祝福，但原來這只是「前戲」，因時差問題，德國昨日（香港時間28日）才是7月27日，詩詩早已安排「驚喜禮物」，就是安排甜品餐車到子丹拍戲的地方，向劇組工作人員大派特色甜品，即製熱辣辣雞蛋仔配凍冰冰乳酪，非常吸引。難怪工作人員排晒長龍攞甜品，子丹甫到場見到餐車已相當驚喜，一落車更獲外籍工作人員送上生日祝福，之後還看見餐車上放有一張三母子向子丹送上生日祝福的卡紙，暖意一浪接一浪，子丹更即席吃甜品，邊吃邊說「Good」！

除了有家人越洋送驚喜，子丹亦搵到「心頭好」，因他在外國食得西餐太多，很想念亞洲食物，他在德國找到一間餐廳可以食到越南牛湯河，令他開心不已，邊食邊笑說：「食得西餐太多真係頂唔順，呢間可以揸筷子食碗越南河粉！」之後已急不及待吃一口，然後豎起拇指說：「OK！」他在當地拍戲，由於入住的酒店被粉絲知道，酒店門外經常有粉絲等候索簽名兼集郵，為了不想影響其他住客，子丹已決定搬酒店。