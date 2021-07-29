戀大20載已婚導演　金敏喜女神形象一夜崩壞

曾被不少粉絲封為女神的金敏喜因介入洪尚秀的婚姻而形象插水。

韓國39歲女星金敏喜擁有甜美樣子和神秘氣質，加上身材高挑，剛出道便備受注目，而她曾與李政宰、李洙赫及趙寅成等男神拍拖，但她最後竟選擇當「小三」，介入60歲已婚導演洪尚秀的婚姻，由一線女星淪為在韓國被抵制的女演員。

模特兒出道的她於1999年拍攝KBS劇集《學校2》，正式以演員身份出道，同年獲得青少年演技獎，並於翌年憑SBS劇集《茱麗葉的男朋友》奪得女新人獎，電影方面，她於2008年憑《熱情似火》在《百想藝術大賞》、《釜山電影評論家協會獎》及《釜日電影獎》中勇奪影后殊榮，並於2013年再憑《戀愛的溫度》獲封「百想影后」。

而她於2016年與河正宇、趙震雄及金泰璃合演朴贊郁執導韓片《下女誘惑》，她與金泰璃在片中有大膽情慾戲，更憑該片吸納大批女粉絲，人氣不亞於女團成員，粉絲組織更籌得逾4萬港元為她應援，但同年6月卻突然爆出她與洪尚秀譜不倫戀的消息，女神形象盡毀，粉絲組織即取消應援計劃並安排退款。

當時的消息指金敏喜與洪尚秀於2015年首度合作電影《此時對，那時錯》，女方之後再接拍洪執導的兩部電影，關係非比尋常，在圈中人所共知，雖然洪尚秀的妻子不肯離婚，但洪尚秀不惜為金敏喜離家出走及拋妻棄女，兩人多次被拍得在金敏喜父母居住的河南市出現。金敏喜被爆是「小三」後遭韓國觀眾杯葛，前事務所亦放棄與她續約，也沒有導演敢請她拍新片，但她就甘願放棄一切，做洪尚秀的「專屬女主角」，已7度為對方執導的電影擔任女主角，而洪尚秀的事業就沒有受到影響，更連續3年在柏林電影節中奪得最佳導演銀熊獎。