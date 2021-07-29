東方日報C1：張敬軒入行20年求變　誓做扮嘢天王

張敬軒收到入行20年來最感動的大禮，回想曾經歷捱麵包，甚至窮到癲的日子，到現時除在樂壇獨當一面外，更成為錄音室、餐廳、婚紗店老闆及擁有唱片公司品牌。「逢十歸零」的他希望未來20年如新歌《重頭開始》一樣，迎新挑戰朝「扮嘢天王」之路進發。

為賀張敬軒今年入行20年，其粉絲正籌備一連串應援活動，包括於各巴士站買廣告牌，屆時必定「軒影處處」。前晚「軒粉」率先送上驚喜頭炮，租用郵輪的巨型廣告牌，船身的LED燈箱不停播「HINS CHEUNG HAPPY DEBUT 20TH ANNIVERSARY」祝福句。當他收到賀禮視頻時感動到失眠，收工回家後即在社交網發長文：「百感交集；重複看着，是久久不能入睡。一帆風雨路三千，今年是我在這個行業當中的第20個年頭，很感恩，卻也有躊躇。新世代的歌迷應援方式在我這樣年資的歌手來看，是充滿新鮮感卻又遙遠得很。」

曾患抑鬱症

他感謝眼前光影璀璨美妙、震撼人心的心意，不過希望粉絲勿再為他破費，覺得和粉絲風雨同行，見面時投以支持目光，甚至在社交網點讚其「無無聊聊的post」已足夠，並以新歌《重頭開始》寄語將來20年。

他在文中分享：「17歲已投身社會，打過好幾份工，由餐廳至夜總會表演等，明白生活艱難。」其實他的「星夢傳奇」經歷絕對可寫成勵志書，他曾在訪問中透露17歲時，在內地簽了唱片公司後以為可踏上星途，豈料對方是騙徒，慘被呃走3萬元，心灰意冷下退居幕後做錄音室的音頻製作部主管，但又遇上公司倒閉。之後他帶着3千元隻身來港發展，只可蝸居尖沙咀的2、3星酒店，捱足9個月才等到有新唱片公司賞識，開始有曝光機會。

不過因知名度低，沒有服裝贊助，他惟有周圍借衫開工，曾經自爆最苦是：「窮到要捱麵包，仲有埋遺傳抑鬱症！最癲嗰時，試過匿喺房度打爛晒所有嘢，再衝入廚房攞把牛肉刀想衝去斬經理人！」後來醒覺要睇醫生食藥，樂觀面對人生才可重新振作，成就今日的輝煌成就。

精於反串

走過人生最黑暗期，軒仔昨日受訪時表示：「各位係我嘅一口良藥，我唔會諗過去20年有咩成就同埋有咩遺憾，只會展望嚟緊嘅20年，無論音樂同演藝各方面都籌謀緊啲大計嘅，不過喺適當時候先同大家講啦。」

據知，軒仔除唱得外，其公司同事一直指他是「被唱歌耽誤了演技」的歌手。他曾多次一人分飾多角，又精於反串，如惡搞容祖兒化身「火龍果」唱《Pretty Hungry》、扮倪晨曦的「倪黃昏」、「妙麗」及「降兩度」等，令人有意想不到的爆炸性喜感，所以他有意進軍大銀幕，向其最有潛質的諧星之路發展。

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