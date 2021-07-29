仁濟愛心福袋　發放愛心力量

一年一度的「仁濟安老送關懷 ‧愛心福袋賀回歸」活動早前揭幕，並邀得行政會議成員及安老事務委員會主席林正財醫生BBS太平紳士、勞工及福利局副局長何啟明太平紳士、梁智鴻醫生GBM, GBS太平紳士、仁濟醫院董事局主席黃楚淇女士、「仁濟慈善大使」薛家燕及一眾嘉賓主持活動揭幕儀式。

【特約報道】從2009年開始，仁濟醫院每年都會舉辦「愛心福袋」送贈活動，今年當然也不例外。趁近期疫情緩和，動員各個界別的義工走進社區，並準備了6萬個愛心福袋贈予獨居或隱蔽長者以表達關懷，發放愛心力量。

注重長者精神健康

早前「仁濟慈善大使」薛家燕與一眾仁濟董事局成員及義工無懼炎熱天氣，到將軍澳尚德邨探訪近百戶獨居及隱蔽長者，送上福袋兼細聽他們分享生活點滴，了解他們生活所需。家燕姐表示：「疫情期間很多獨居長者都不敢去街，很多時都留在家中，很需要大家的關愛。今日雖然天氣很熱，但看到他們喜悅的心情，我也感到十分開心。希望他們在這段期間活得開心，因為一個人開心自然身體會更加健康，也希望大家多點支持仁濟。 」

出發上樓前，舉行的活動揭幕儀式上，仁濟醫院董事局主席黃楚淇女士致辭時表示：「仁濟一直致力配合政府的『居家安老』政策，亦十分注重長者精神健康，每年都堅持透過福袋活動探訪長者，向他們表達關愛，聆聽他們需要，並提供適當援助。亦藉此宣揚敬老護老訊息，希望大家多關懷身邊長者，鼓勵他們踏出家門，參與社區活動達致身心健康。」

累積送贈82萬個福袋

仁濟醫院董事局副主席張文嘉博士表示：「仁濟愛心福袋活動，今年已是第13年，累積送贈82萬個福袋給獨居或隱蔽長者。我們希望透過活動，讓他們知道社會上仍然有人關心他們。同時希望藉着活動喚起大眾對長者的關注，多點關心老人家的生活需要。」

是次探訪其中一位獨居長者，是現年86歲的李淑梅婆婆。義工口中的「梅姐」，後生時從事時裝及製衣工作，探訪期間更拿出舊生活照片和我們分享。她表示：「兒子和孫兒也居住在將軍澳區，因擔心疫情不敢出門和找兒子一家，故常留在家中。最近疫情緩和，我才敢到樓下康樂中心，睇報紙填吓顏色和畫畫。」梅姐還表示：「近年周身骨痛，睇醫生都唔好，又不想長期依賴止痛藥。試過轉睇中醫及針灸，但效果慢，希望會慢慢好轉。但有時都覺得已經活得太耐，夠了。」嘉賓們聽罷，都紛紛開解她，鼓勵她趁着現在疫情緩和，多外出走走，轉換心情。

長者需要關心和幫助

另一位82歲的蔡素真，她祖籍福建，50多歲來港，獨居20年。她自言：「曾中過風，加上一年比一年大，行動變慢，而且變得好易攰，唔行得耐，好在精神不算差。」她又指：「自己一個住在狹小的單位內，常對着四面牆，感覺都幾悶，有時會到樓下康樂中心走走，不過我講嘢唔叻，唔係好敢同人傾偈。今日仁濟主席和一班義工團來到，人多又好熱鬧，傾吓傾吓時間好快過，開開心心又一日。」

活動後，仁濟醫院董事局副主席孫蔡吐媚女士跟記者分享：「參加福袋活動已經差不多10年，覺得很有意義。每次跟長者傾偈都有很多得着，知道他們很多都是獨居長者，子女都不在身邊，真的需要我們關心和幫助。所以我每次都會參加這個上門派福袋活動，希望盡自己的綿力關心他們，跟他們傾偈，解吓悶，問候他們，希望他們開心快樂。」