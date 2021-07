今年23歲的美國女模Stassie Karanikolaou,因為身為美國真人騷家族Kardashian人氣成員Kylie Jenner好友,也受到不少關注,社交網站吸引過千萬名追隨者。最近她上載自己穿上白色比堅尼,站在石牆凹陷沖花灑處大擺甫士,展示豐滿曲線,留言引用Kelis《Milkshake》歌詞:「My milkshake brings all the boys to the yard(我啲奶昔引晒啲仔去我個花園)。」網友紛紛大讚她性感,有人更留下飢渴留言:「可唔可以畀我試吓你個味呀,小姐。」

Profile

身高:1米70

體重:60 kg

三圍:38、27、38