【好心動！】兩大男神　口罩發功勁迷戀你

口罩款式層出不窮，一般花樣已好難再打動到大家，要突圍而出，就要出動到男神啦！畢竟世間迷妹千千萬，追星、追角色、追卡通，總教人樂此不疲，課金絕不手軟，由歷久不衰的經典作品到當紅宇宙天團，總有一款擊中你心！

魔法界代表：Harry Potter

要數經典的奇幻類作品，名列世界上最暢銷小說之列的《哈利波特》絕對榜上有名，對粉絲來說是書一遍一遍的看、電影就一次又一次的煲，每次其聯名之作都被搶購一空，影響力簡直世界級。這次有官方授權，與本地口罩品牌合作推出9款全新的口罩款式，包括成人立體口罩及平面口罩款式。

款式既有型格魔幻風，亦有簡約可愛風，除了均印有「Harry Potter」字樣外，亦印上漫畫風格的《哈利波特》經典標誌和物件，如霍格華玆魔法學校、霍格華玆特快列車、四大學院包括葛來分多、史萊哲林、雷文克勞、赫夫帕夫的標誌、金探子、分類帽、哈利波特的眼鏡、貓頭鷹嘿美、飛天掃帚、魔蘋果，魔藥和魔法動物等，平面口罩部分款式更以燙銀印上「Harry Potter」標誌，配以高貴紫及星空藍為底色，加上「煙霧」作襯托，非常具質感。9款系列口罩將於7月31日晚上10時於官網 ( www.2degreestudio.com ) 公開發售，部分款式亦將於同日登陸門市，官網更享獨家全系列訂購優惠，粉絲們要預備按爆F5掣啦！

生日應援：召噢全城雯雯與羊群