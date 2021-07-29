仙氣唔輸劉亦菲！32D馬國網紅升呢旗袍女神吸金

旗袍可以顯出女士優美嘅線條同體態，展現出東方女性美，但係旗袍出名蝦人着，要着得靚一啲都唔容易，唔可以太肥，又唔可以太瘦，往往身材高挑，前凸後翹S形曲線嘅女士，就會比較容易展示出旗袍嘅美感，亦有唔少女星都鍾意着旗袍，大晒自己嘅完美身材，同獨特嘅氣質。內地女星劉亦菲，早前拍劇換上典雅旗袍造型，由於佢身材比例均勻，加上出名仙氣十足嘅佢，一舉手一投足，都充滿獨特優雅氣質，網民都話佢好似仙女下凡一樣，畀佢迷到神魂顛倒，仲封佢做民國劇女神！

完美S形曲

講到旗袍女神，就一定要數馬來西亞網紅Fedora粉朵拉啦！佢係2016年馬來西亞旗袍小姐，身材高挑，擁有精緻嘅五官，皮膚白滑，仙氣拍得住劉亦菲，加上佢有32D豐滿身材，換上高衩旗袍，盡騷無敵長腿，同埋完美S形曲線，可謂「男人嘅夢想」，融化一眾網民！顏值極高嘅佢，從來都唔會收埋身材，不時喺社交網晒性感相派福利，又會大晒火辣熱舞，令網民睇到嘩嘩聲，喪吸逾26.5萬粉絲，人氣極高！

品牌御用模特兒

正所謂有名就有利，本身做模特兒嘅佢，成為咗唔少品牌嘅御用模特兒，密密接Job做代言搵銀，而佢同時亦兼職做網上主播，介紹旅遊打卡點，Keep Fit心得等，實行「兩管齊下」吸金！

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