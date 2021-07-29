美日韓潮牌　夏日齊搶「鏡」

想做個稱職時裝人，當然要具備潮流觸覺，定時定候換新Look。但換衫換鞋換手袋之餘，別忘記為面上副「超」換季！要知道上季興金屬、膠框，今季隨時轉Hit鏤空眉框；而太陽眼鏡潮流亦季季不同，所以唔想一眼就被人認出戴舊鏡，就要時刻留意眼鏡趨勢。適逢美日韓三地眼鏡品牌近日推出夏日新鏡，款式更包羅萬有，想快人一步揀副啱自己的潮鏡，就要馬上睇睇以下推介！

「溫柔怪獸」人氣聯名

2011年在首爾創立的眼鏡品牌GENTLE MONSTER，不但分店遍布全球，前衞風格亦深受名人紅星和眼鏡迷喜愛。品牌多年來推出過不少聯名系列，例如早兩年與日本街頭潮牌AMBUSH合作的聯名系列，便掀秒速搶購潮。雙方今夏再碰頭，並以「攀登」為靈感推出全新的CARABINER 1及CARABINER 2聯名太陽眼鏡。前者屬方形鏡框，後者屬橢圓形鏡框設計，鏡臂上同樣融入D形「登山扣」設計，非常型格。兩款新鏡均備有經典黑、漸變橙及寶石藍三色鏡片選擇，可襯性相當高。

除了跟AMBUSH合作，「溫柔怪獸」今日（7月29日）亦攜手設計師品牌HERRON PRESTON推出全新眼鏡系列「LEVEL 0」。今回聯名不但將色彩美學入新設計，更玩起

HERRON PRESTON標誌性的「SPIRIT LEVEL」與工業風格，眼鏡腳位置加入水平儀裝飾和Logo設計細節，為死都要型的時裝人帶來多一個配襯選擇。

男神小田切讓熱捧

除太陽眼鏡外，今季亦有多個人氣眼鏡品牌推出新款光學眼鏡。其中日本殿堂級眼鏡品牌999.9（Four Nines）就有讓人頗有驚喜。全新主打鏡款M-85連日本男神演員小田切也在日劇《大豆田永久子與三個前夫》中佩戴。其與樁頭內部螺絲管道一體成形的鏡框，襯上藍玳瑁和銀色計計，散發沉鬱睿智的熟男魅力。此外，同步登場的S-950T和S-951T鏤空眉框鏡款及文青風濃厚的O-51T、S-763T及NP-737，也各具個性和特色，各路型男不妨對號入座，揀番副心水新鏡。

大玩眉框、金屬細節

提到工藝水準超班的眼鏡品牌，又怎少得了來自紐約的DITA？品牌新一季帶來多款驚喜新作，包括IAMBIC和TYPOGRAPHER兩個眉框鏡款，並為STATESMAN THREE推出全新深灰、18K鍍金配色設計。太陽眼鏡系列亦大玩金屬細節，無論是綴有和LINDSTRUM同出一轍的5mm厚立體壓紋鏡圈之SUBSYSTEM、配以全新矛頭造型鏡腳的MODDICT與PERPLEXER，抑或TWO-TONE效果ALKAMX、搭載幼坑紋外鏡圈連鼻橋的MICRO-ROUND及飾有鈦金屬鏡腳的TELEHACKER等等，都玩細節玩到出神入化，令黑超迷尖叫。

時裝化設計吸粉

深受時裝及眼鏡迷喜愛的時裝品牌THOM BROWNE，今季運用精細工藝配合醋酸纖維、鈦金屬等素材打造出多款眼鏡新品。其中TBX-421、TBX-422及TBX-119三款光學眼鏡及TBS-119、TBS120及TBS-121三款太陽眼鏡，更分別採用不同鏡框設計，配以鏡臂末端的招牌三色條紋裝飾和金屬鼻托等細節，將線條美學完美呈現於鏡架上。