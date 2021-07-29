芳華絕代　蘇菲亞羅蘭錯愛同志男星加利格蘭

「羅蘭自稱芳名蘇菲亞，男孩就會倒下！」，意大利國寶級女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）能夠傾倒眾生超過半世紀絕對唔簡單！蘇菲亞情史唔多，除了與「影壇伯樂」意大利名監製卡洛龐蒂（Carlo Ponti）長達53年的婚姻之外，她與荷里活同志巨星加利格蘭（Cary Grant）的戀情亦同樣轟動！經歷了半世紀後蘇菲亞罕有談及當年與加利格蘭的一段苦戀！

話說初蘇菲亞和加利於1956年結片緣在西班牙拍攝電影《氣壯山河》（The Pride and the Passion），結果因拍戲照夕相對而一撻即着成為情侶。結果她們的戀情隨着電影拍攝完畢亦告完結！雖然事過境遷，但蘇菲亞仍對這位昔日情人念念不忘。她大讚加利格蘭：「加利非常靚仔亦係一個出色嘅演員，但佢冇向我求婚。我意思係，當你拍緊一部戲又點可以求婚呢？咁係冇可能吖嘛。」而她亦認為她與加利的年齡相差太大：「我哋有非常好嘅關係，但我得23歲而加利就比我老好多。當你23歲時，你對愛情唔清楚。你唔知自己做緊咩。」雖然她曾爭扎在男友卡洛與加利之間二選一，但最終她都選擇回到男友卡洛身邊，1966年她們更結為夫婦直至男方2007年死亡。

羅蘭並非芳名蘇菲亞？

蘇菲亞羅蘭於五、六十年代大紅大紫，影迷來自全世界。可能大家一直誤以為我哋最熟識的羅蘭名字是來自蘇菲亞羅蘭，但事實並非如此！話說擁有印度血統的羅蘭姐於1960年受到嶺光製片公司老闆黃卓漢賞識，覺得有潛質成為大反派演員，遂主動招攬和替她取藝名為「羅蘭」，而原因就是源於名字感覺像上海交際花，很配合其反派形象。所以她的名字與蘇菲亞羅蘭毫無關係！