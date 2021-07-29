洗衣機臭味　清潔劑就解決到？

家中洗衣機發出陣陣霉味，當然要為它進行清潔！今集萬潔靈家居清潔劑特約《自己屋企自己救》，就是要將洗衣機清潔乾淨，究竟是否成功呢？

今次於百貨公司選購了一包日本製造的洗衣機除菌清潔劑，成分包括碳酸鹽、檸檬酸、分解酵素等等。清潔劑採用粉狀設計，並分為12小包。首先把150g清潔劑即是3包分量放入洗衣液槽，再注入攝氏30至40度的溫水，之後浸泡3至4小時並排出污水，最後再以清水模式清洗一次就完成。測試完，發現洗衣機排出的污水有不少塵埃及污物，不過膠圈污漬就未能清除。

專業洗衣機清潔公司Green 3 HK負責人Kenneth就提醒，清潔劑粉末可以將污物除下，但留意污物會持續性流出，曾經有客人試過經過多次清洗後，衣物仍然黏上污物，所以長年沒有清潔的洗衣機就不太建議使用了。至於洗衣機的深層清潔工序，公司另一負責人阿平解釋，首先會拆開洗衣機，將沾到水的部件例如常見的膠圈、烘乾管道及烘乾元件逐一清洗。另外，污漬大多藏於洗衣機外桶內以及內桶外，他們會以高壓水槍清洗，再以毛巾抹乾淨。

兩位亦提醒大家，要根據洗衣粉、洗衣液包裝上的分量使用，過量的話，洗衣粉、洗衣液會殘留在洗衣機中軸上，有機會令中軸腐蝕甚至斷掉，洗衣機就會報銷！最重要是每次使用後，都謹記抹乾洗衣機門框、膠圈，否則就會發霉。