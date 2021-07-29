保良局學生中學文憑試創佳績　立志以知識回饋社會

【特約報道】過去一年疫情反覆，學生面對前所未有的變數與挑戰。憑藉師生共同努力，今年不少保良局屬下學校考生在各個公開試都取得優異成績。保良局昨日舉行保良局屬下中學文憑考試（HKDSE）優異成績頒獎典禮，頒發逾三十萬港元獎學金嘉許一眾得獎學生。

典禮由保良局主席兼屬校總校監林潞先生主禮，蒙獲一眾保良局董事會成員出席，為本年度中學文憑試中31位考獲2科或以上5**成績的屬校學生頒發「保良局獎學金」、「保良局郭少明及郭羅桂珍伉儷獎助學金」及「保良局顏禧強伉儷獎學金」。今屆屬校考生合共考獲超過140科5****，獎學金得獎人數亦比去年增加超過10%。其中保良局董玉娣中學的趙爾納同學於今屆中學文憑試考獲8科5的卓越成績，成為本屆中學文憑試考獲最高分數三名考生之一。他目前已報讀計量金融學系，期望往後能向金融經濟方面進一步探索發展。

趙同學於典禮上代表得獎學生分享感受時，衷心感謝保良局熱心辦學，傳授知識、協助學生發展才能培育他們成為多元發展的人，以身為保良局屬校學生為榮。趙同學更感謝母校師長、同學朋友、家人在困難中的鼓勵與支持今天的卓越成績實在全賴身邊每一個人。考獲5科5**的保良局第一張永慶中學方姿雅同學認為文憑試好比「一場長跑比賽」，自律與毅力絕對是箇中的成功關鍵。考獲4科5**何蔭棠中學的岑旻晉同學就感謝一直陪伴身邊的師長與戰友，令他在備試過程中不感孤單。方同學及岑同學二人均打算報讀醫科，期望以知識及能力回饋社會。

林潞主席表示，在過去一年疫情反覆下，學校多次停課，對於教與學都是莫大考驗。林主席欣喜屬校校長老師同心協力靈活應變，於新常態中為學生提供優質教育服務，同學在疫情下更是迎難而上，考獲佳績，成果令人鼓舞。林主席勉勵各位同學：「今後將要揭開人生新一頁，無論面對疫情還是更多挑戰，深信你們都能勇敢積極應對，並繼續努力不懈裝備自己，終身學習，成為社會棟樑。一同在未來的人生路途上，實踐『同心共融同心共融 善與人同』的理念。」