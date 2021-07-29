靈敢侶情：給煮人一些反應吧！

作為在家中煮飯的一個，每天要思考煮甚麼，真的不容易。

雖然，世上食材多得很，放在一起亦可以變出千萬個組合，但一家即使得四口，要顧及他不吃魚、她不吃牛、他不吃酸甜、她不吃辛辣，然後又要有營養而且夠經濟，就不能說容易。

於是，我經常在街市見到一雙雙無主意的眼睛︰炒菜心？昨天炒過。炒生菜？他不吃。炒豬肉？好貴。走到大汗疊細汗之後，終於買完餸，回家洗洗切切，炒完又洗，突然收到短訊：「我唔返嚟食飯。」忍住不爆炸的心情回覆：「要唔要留餸畀你？」「唔使喇。」少一雙筷看上去慳了工夫，但不代表煮的一個沒有感覺。

飯餸端出來了，留在家吃的大人物施施然走到飯桌，沒有靈魂地夾起一條菜，吃了一口，沒有表示，也沒有添餸，煮的一個便知道：他不喜歡。另一個，別說夾餸，就連吃口飯也拿着手機，跟煮的一個完全沒有交流，彷彿世上只有他和他的遊戲玩伴。

15分鐘，大家都吃飽，大人物們施施然離開飯桌，煮的一個理所當然地包辦執拾和洗碗，流汗之旅又再開始。

幸運地，我沒有經歷過以上的情景，一切都是讀者們告訴我的。

我想，上面的大人物並沒有經歷過回家孤伶伶、餓了沒人理會的心情，所以才會把一切看成像呼吸一樣，不用珍惜。有一次，我提議讀者別煮，去Staycation三天，就看他們會怎樣，然而，她卻一臉不捨地說：「咁我又做唔出。」

「我再生氣都不捨讓你難受」，這就是無盡的愛。相信我，你在外是不可能享受得到。今晚吃飯，就放下手機、關上電視，給煮的一個一些反應吧！他或她會好開心的。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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