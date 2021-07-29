MINI新Hatch上巿　新裝新配色

個性獨特、時尚感十足的英倫高級潮車品牌MINI，旗下3款型號，包括：三門版MINI 3-Door、五門版MINI 5-Door及開篷版MINI Convertible，日前正式宣布抵港，並且齊齊在發布活動中登場。

3款型號的外觀、內裝均經過重新設計，科技配置亦升級。車色方面同樣值得注意，MINI 3-Door 及 MINI 5-Door 的車身顏色選擇，增加了 Rooftop Grey Metallic 及 Island Blue Metallic； MINI Convertible更會額外提供名為 Zesty Yellow的全新車身顏色選項。同時新增屬全球首創的車身配色技術的「多色調車頂」（Multitone Roof）選項，透過採用全新上漆技術，在單一車頂上展現多達3種不同層次顏色。如展出的MINI 5-Door 車身便擁有Island Blue Metallic新車色，並選配了由 San Marino Blue 變成 Pearly Aqua 再轉化成經典的 Jet Black的「多色調車頂」。