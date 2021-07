香港劍擊選手張家朗在今屆東京奧運擊敗一眾對手,成功摘下金牌為人爭光。從而令劍擊運動令更多人認識,巿面上亦掀起一股劍擊熱潮。名媛諸葛紫岐(Marie)與老公薛嘉麟在社交平台上載了大仔Arthur的相片,見Arthur捧着起頭盔、穿上整套劍擊裝備,上衣背後印有「SUEK A.」及「HKG」字樣,兩公婆似乎想培養子成為新一代的港隊劍擊手。諸葛紫岐引用英文詩句:「Victory won't come to me unless I go to it . (勝利是不會向我走來的,我必須自己走向勝利。)」