亞姐2021︱18位佳麗入圍　36D姚琰欣身材最勁

《亞洲小姐競選2021》香港賽區星期一（26日）進行了首輪面試，23位參賽者穿着泳裝示人，質素極為參差，身材、樣貌均嚇人。而今日（29日）亞視安排本來安排18位順利入圍的佳麗見傳媒，但有2位因身體不適缺席，故只得16位佳麗見人，她們穿着貼身露腰Tee襯牛仔褲見傳媒。

而上次一班「極品」參賽者不少已被Foul ，但都有不少僥倖順利入圍，當中包括姚琰欣、譚夢娜、吳穎衡、孫一丹、梁欣娟，而曾任無綫「世波女」、曾因裸照流出想輕生的33C馬嘉韻，於首輪面試時身上露出多個紋身，今次就「無影」。

佳麗分3組接受挑戰

佳麗分成3組，由前亞姐范莎莎、張可盈及彭紫荊任導師帶領接受挑戰，而較為質素好的是4號、現年27歲的袁群有、10號23歲的孫伊及17號30歲的梁欣娟，而佳麗當中，最年長的是8號32歲的吳穎衡。

最有睇頭的是擁有36D上圍的7號姚琰欣，她報稱是演員，曾於2016年推出過個人寫真集，更參與過無綫及ViuTV劇集演員，而社交平台亦不時晒出三點式性感照。

10號孫伊受訪時，提到她的社交網有不少泳裝性感相，被問到是否對自己的身材很有信心？她指相片是做KOL時拍攝，對自己身材也有信心，平時也會行山、打羽毛球保持身段。講到同組佳麗上圍豐可會感到輸蝕？她說：「企喺佢哋身邊都好大壓力，但係我身形比較纖細、纖瘦，上鏡會有優勢。」

4號袁群有的社交網則有不少明星合照，好似吳卓羲、石修等也成為她的「集郵」對象，她說：「唔係鍾意集郵，嗰次只係朋友邀請去睇首映。」她又指大會雖然已經安排佳麗特訓，但自己亦請了私人教練健身、跳舞準備比賽，自言相當捱得。

17號梁欣娟相當熱衷選美，選亞姐前曾參加過「國際潛水小姐」選美，又贏得《2015 Miss Diva》冠軍， 她說：「自己鍾意選美，因為覺得人生就好似一場競賽咁，參加唔同比賽可以豐富人生。」現年30歲的她又稱不覺得自己年紀大是劣勢，反而覺得經驗豐富有優勢，近期會加把勁減肥。