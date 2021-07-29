食住奧運熱！《七公主》提前播　鄺潔楹挑戰玩劍擊

港隊劍擊代表張家朗於東京奧運男子花劍個人項目為香港奪得歷史性第二面奧運金牌，全城振奮；加上今屆港隊羽毛球及游泳等運動員代表均表現出色，發揮最大潛能衝擊奧運獎牌，全港掀起一片奧運熱潮！

無綫為了延續奧運熱熾氣氛，讓港人多一個渠道去欣賞及了解運動員及近年大熱的劍擊運動，特意作出節目調動，將原定9月13日播映、由陳維冠（Joe）監製的新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）晚上8時30分播出。而原定8月9日播映、由王心慰監製、馬德鐘主演的《我家無難事》，則延後至9月13日才播出。

《七公主》演員陣容相當鼎盛，單是女藝人已有黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥以及陳曉華等。鄺潔楹（Judy）在劇中對劍擊抱有無比熱情，比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰；而為了爭一口氣，更主動出擊尋找高手鄭子誠拜師學藝兼進行刻苦訓練，充滿運動員的那團火。

為了克服155cm身高、以及手短腳短等不足之處，Judy特意在劇集開拍前苦練了4個月劍擊、風雨不改，相當有熱誠。她坦言剛開始訓練時確是困難重重，而且受傷更是家常便飯，肚仔、大髀均曾中招受傷致有瘀痕，難怪她拍畢該劇後要第一時間拔罐鬆一鬆。而為了令飾演運動員的演員及拍攝出來的效果更貼近現實，監製陳維冠專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，無論演員受訓過程以致裝束，均是一絲不苟，用心製作。

而《我家無難事》男主角馬德鐘對於劇集延遲播一事表示：「我覺得呢個都係好嘅安排，《七公主》裏面有劍擊內容好貼題，依家劍擊係全城話題，我覺得呢個調動絕對係好事，同埋我哋係《我家無難事》嘛！公司係我哋一家人，所有嘢都係最好安排，希望《七公主》收視旗開得勝。同埋香港依家運動成績咁彪炳，我覺得大家都應該多啲關注運動會！」