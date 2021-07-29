【營事檔案】桂花杞子糕 減糖的餐後甜品

桂花杞子糕是中式傳統的甜品，都可算是比較健康的一款，而且味道清香，是不少人喜愛的糕點。比起椰汁糕，因於沒有選用椰汁等高脂肪的材料，因而大大減低了脂肪的含量。今次的食譜中，更使用稀少糖這種幾乎零卡路里的甜味來源，令熱量大大降低，作為餐後甜品都是很不錯。

胡蘿蔔素 轉化為維他命A

杞子含有豐富的胡蘿蔔素，胡蘿蔔素被吸收後會轉化為維他命A，它們都是脂溶性維他命，即需要食物中的脂肪以有助身體吸收。維他命A對視力十分重要，尤其是夜間視力。另外維他命A亦有助維持皮膚、黏膜的健康，以及免疫系統正常運作。此外，杞子還含有豐富的維他命C，有抗氧化功效及美顏作用，而且鐵質含量也相當豐富，是女士們補血的好選擇。

魚膠粉 素食者不適用

另外，魚膠粉的作用是令製成品凝固，多用於軟糖、啫喱或布甸等食物，例如今次的桂花杞子糕；但要留意因為魚膠粉是由魚、豬皮及牛骨等動物性來源製成，因此素食人士在製作桂花杞子糕時就未必適合，可以改用寒天粉、蒟蒻粉等植物性來源的凝固劑代替。

【桂花杞子糕】

材料：

乾杞子 10克

乾桂花 3克

稀少糖 130克

魚膠粉 30克

水 500克

做法：

1.篩走桂花內的樹枝、葉子等雜質備用，然後泡在100克熱水約10分鐘，備用。

2.在鍋中加入300克水、稀少糖及杞子慢火煮約10分鐘。

3.魚膠粉加入100克水拌勻後加到鍋中煮溶。

4.最後加入桂花水及適量桂花。

5.倒入方型容器中，冷藏至凝固，脫模切件即成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。