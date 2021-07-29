本日日本：打卡必去！隈研吾招牌建築登陸岡山．蒜山高原全新觀光設施

真庭市的蒜山高原最近開設了最新體驗設施「GREENable HIRUZEN」，當中最矚目是日本建築大師隈研吾設計的「風之葉」。（互聯網）

岡山縣的真庭市於2018年被日本政府選為「SDGs未來都市」，為全球的永續發展出一分力。為了推動這個理念，真庭市的蒜山高原最近就開設了觀光文化設施「GREENable HIRUZEN」。GREENable是「Green」與「Sustainable」的組合，希望能為人類與自然環境的永續發展作出貢獻。設施由多個部分組成，其中焦點要數由日本建築大師隈研吾設計的建築「風之葉」，該建築其實是將他於2019年在東京晴海設計的CLT PARK HARUMI搬遷過來，CLT（Cross Laminated Timber，又稱交叉層積材）是一種新型木材，具有出色的抗震及耐火等性能。風之葉的外觀好像森林中的葉子，陽光與風透進縫隙，展現出大自然感覺。透過特別的材料及構造，發揮了拆卸再組合的木造建築特性，既體現了持續性的同時，亦成為了旅客打卡的熱點。

作為設施內另一重點項目的「蒜山Museum」，該博物館會舉行透過現代藝術學習永續發展的展覽及活動，即日起至10月10日正舉行「隈研吾展『由箱子解放—加法、減法、乘法、除法—』」。

設施內不可錯過的還有「Visitor Center．Shop」，除了提供一般觀光情報，更有店舖售賣跟世界各地企業合作的商品，現時有岡山牛仔褲生產商JOHNBULL特別監製的「rebear by Johnbull」蒜山限定產品及GREENable HIRUZEN 的原創T恤。此外亦有與歐洲品牌ECOALF合作生產的T-shirt、化妝品、手工啤酒等。喜歡活動的朋友，則可到Cycling Center租用美國單車品牌Trek的e-bike，並可按喜好挑選不同的「GREENable」路線，享受單車的樂趣。

GREENable HIRUZEN

地址：岡山縣真庭市蒜山上福田1205-220岡山縣真庭市蒜山高原內