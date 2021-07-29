優質靚肉登場　韓日有得揀

鍾意食肉唔一定係食肉獸，小編自問喜歡食肉，但只挑優質靚肉嚟食，懶理畀人話奄尖嘴刁，只要食得開心又滿足即可。最近就有唔少主打靚肉嘅韓日餐廳登場，當中有全港首間韓式扒房添，主打乾式熟成肉等，鍾意食優質靚肉嘅巴絲打又點可以錯過呢？

首家韓式扒房

位於灣仔剛開業嘅「MEAK JEOK貊炙」自設熟成櫃，將肉扒西式熟成28日再以韓式燒炙而成，打造成全港首間韓式扒房。而「貊炙」在古高麗有韓式燒肉之意，新店以此命名，也有將歷史悠久嘅韓燒體現於現代韓燒餐桌上之意。餐廳以酒紅色為主調，配以原木系座椅，帶來典雅時尚風格。食物方面，推介招牌的自家乾式熟成肉，以及多款環球靚肉，包括和牛羽下肉、蘇格蘭羊西冷、美國USDA Prime牛肉等。想一次過品嘗多款靚肉可點選廚師發辦熟成牛套餐，有多款特色前菜，包括韓式前菜、生菜包及自家包飯醬、韓式蒸蛋、大葱沙律、白切肉及精選甜品之餘，當然唔少得韓國五花肉、韓牛西冷、韓式三筋肉、USDA帶骨肉眼及USDA特上西冷等。

原隻和牛入手

韓式靚肉以外，也有日式和牛，最近於旺角正式開業嘅和牛燒肉店「上州⼀頭和⽜Jyoushu Ittou Wagyu」，嚴選A5上州和牛為主食材，餐廳係原隻一頭牛入手，再自行分割出各個部分及稀有部位，除用嚟作日式燒肉外，還可以炮製壽喜燒。和牛以外，新店還會購入原條長崎吞拿，不定時即席展示刀功切原條魚，將之製作成壽、赤雞頸⾁、西班牙黑毛豬、M7澳洲和⽜、美國安格斯西冷等食材炮製成多款至抵價丼飯及惹味小食等。為慶祝新店開業，即日起至8月15日期間惠顧堂食滿指定金額並於其Facebook專頁讚好及追蹤其IG，即送指定金額現金券（數量有限，送完即止）。