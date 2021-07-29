【娛刺撈飯】勇敢認愛！AL出櫃更紅

MIRROR出道後極速爆紅，一套《大叔的愛》仲將Anson Lo同Edan嘅人氣進一步推向高峰，不過人紅自然是非多，Anson Lo最近就畀人「翻舊帳」，話佢喺2016年曾經公開「出櫃」，唔怪之得做凌少牧呢個角色，可以做得咁入型入格。

以前好多人一聽見同性戀三個字，就即刻戴起有色眼鏡睇人，笑人哋死基佬、死基婆、格劍、磨豆腐都係小兒科，真係再難聽嘅說話都有，總之就有咁盡踩咁盡，令到同性戀者只能夠屈住屈住，收埋自己。

但係大佬呀，依家咩年代呀，21世紀都過咗20年有多，其實普羅大眾對於LGBT嘅接受程度已經高咗好多，好多人就算唔出聲撐，亦都唔會開聲鬧，無可否認，佢哋仍然係性小眾，不過今時今日仲攻擊人哋嘅性取向，只會顯得你思想迂腐落後囉。

係嘅，早二、三十年前食娛樂圈呢行飯，唔好話天王巨星，就算係半紅不黑嘅奀星，好多時都只會搞地下情，甚至隱婚，佢哋之所以要咁做，無非為咗塑造一種偶像只屬於粉絲嘅形象，藉此吸納粉絲同Keep住人氣。

不過今次Anson Lo被翻出所謂嘅「黑歷史」之後，唔少人持開放同support態度之外，一班「鏡粉」、「神徒」都話撐到底，講明只會欣賞Anson Lo嘅才華同努力，更加唔會因為偶像嘅性取向而「脫粉」，而Anson Lo喺社交網出嘅甫，甚至比以往多咗人留意同讚好，咁樣證明咗啲乜？證明娛樂圈生態已經轉變，偶像已經唔再只係屬於粉絲，偶像都可以擁有屬於自己嘅私生活。

再講吖，相比早兩年哄動一時嘅「安心偷食」同「多人運動」，甚至係最近爆出嘅「酒局選妃」，呢啲喺世俗眼中被批評為「渣男」嘅行徑，Anson Lo既唔係出軌偷食，亦唔係約局搵一大班人集體「做運動」，佢唯一所做嘅，只係勇敢認愛，公開自己嘅性取向，莫講話對其他人造成嘅負面影響近乎零，反而有男男拍咗拖兩年唔敢講，多得《大叔的愛》熱播先有機會同屋企人攤牌，最後得到祝福。一套BL劇可以畀到人勇氣踏出難行嘅一步，追求自己真正需要嘅愛情，喺呢個多元文化社會唔係咁都有錯呀嘛。