謝霆鋒《怒火》打得最爽　為動作片起革命！

英皇電影《怒火》昨晚（28日）於北京舉行首映禮，謝霆鋒、秦嵐、何珮瑜（Jeana）四位演員現身，另一男主角甄子丹因身在德國拍攝荷里活電影《殺神JOHN WICK 4》未能親自亮相，但仍抽空現場連線答謝觀眾支持，該片是已故導演陳木勝的遺作，其生前一班親密戰友，成龍、王晶、劉浩良等亦特別現身，向好友作出致敬！

經過多年精挑細選，謝霆鋒終以《怒》片回歸大銀幕，足以顯示他對香港動作電影的情意結：「我不希望大家一聽到動作片這三個字，就會覺得沒有情節、沒有人物、高低起伏，《怒火》的每個人物、每個劇情，跟打戲是一樣的精彩，甚至我這個角色，也是好久沒有演得這麼爽、打得這麼爽，希望大家都會看得出來！」談到陳木勝，霆鋒依然感觸良多，他直言：「沒有了他，就好像沒有一隻右手一樣！因為他對我來說，是香港動作電影的一個專科。」

未能現身的子丹，亦有連線跟在場觀眾打招呼，他亦感恩能與導演陳木勝有這次難得的合作：「我瘋狂的愛電影，也喜歡跟一些瘋狂愛電影、志同道合的人一起打造電影，陳木勝導演就是這一種人。」

秦嵐首次來港拍戲，戲中更與甄子丹合演夫妻，她坦言《怒火》是自己畢生難忘的一次拍攝經驗，尤其是戲中的那幕爆炸場面：「這是我第一次拍爆破場面，幸好有子丹，他很有經驗，告訴我怎麼跑，非常照顧；導演那時候已經生病了，但是在拍攝期間，他沒有讓我們感受到一點生病的狀態，我現在回想，總會覺得莫名的震撼與感動，他居然能在那樣的情況下，堅持拍好最後一部電影！」

該片另一女將何珮瑜（Jeana）受訪時，則指今次拍戲最難忘的，是該片煞科宴：「陳木勝開香檳，跟我們一起祝酒的那個笑容非常燦爛，我還記得他的辦公室在火炭，有一次經過我就哭了，所以非常榮幸參與這部電影！」

成龍指陳木勝離世前的一段日子，他還跟對方籌備《寶貝計劃2》、《新警察故事2》及《醉拳3》，只可惜電影還未拍成，對方已先行一步，他黯然道：「他的整個（患病）過程我都知道，包括幫他安排醫院，到他走的那一天……所以很深刻，真的非常非常懷念他的笑容，他的做人，他在現場不發脾氣，但是全場人都怕，他是一個好先生、好老公、好導演、好兄弟！」