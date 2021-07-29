熨衫都可以好優雅？新派掛熨機告別水漬

熨衫這個家務，應該好多人都唔鍾意做，一來雙手不停用力加上彎腰，熨完等於做了一場劇烈運動；二來蒸氣溫度難以控制，往往有水漬出現。最近Philips推出了一款8000系列熨板蒸氣掛熨機，一次過解決以上兩大問題，即睇係咪咁方便！

有名你叫「熨板蒸氣掛熨機」，此機將熨板與掛熨二合為一，特別配備了一塊多角度人體工學熨衣板，用家可把它調較成垂直或完全水平，又或按需要調校成不同傾斜角度，配合可伸縮的雙掛桿設計方便調整合適高度，毋須彎腰或就角度就熨到件衫。噴頭同時配備三重精準尖端熨壓板，深入衣領及鈕釦之間狹窄而難熨的部位，不用反覆按壓也能把衣服熨至起骨，熨衫都可以好輕鬆優雅。

一般蒸氣掛熨機只在底座進行加熱，蒸氣到達喉管已經冷卻，令最終輸出的溫度有所下降，導致水滴凝結，在衣服上留下水漬。此機特此加入Dual Heating雙重蒸氣升溫技術，先在底座加熱產生蒸氣，待到達蒸氣噴頭後，噴頭的額外發熱線再把蒸氣加熱，較單次加熱更高溫，跟水漬說Bye Bye！

使用一般掛熨機時，唔識校溫度好易熨燶衫，此機另一賣點是OptimalTEMP免調校溫控技術，飛走溫度調校步驟，機身自會針對不同布料調校溫度，就算易壞的絲綢也不用隔着毛巾直熨，節省了把衣物分類的工夫。提到衣服，它的蒸氣泵壓力高達6巴，蒸氣噴射高達90克，加上35克/分鐘持續輸出，即使是厚重衣服如絨褸，甚或床單也能迅速熨平，更達致99.9%除味除菌，照顧埋健康需要。當然此機也非沒有缺點，例如水箱有2公升，搬動時有一定重量，同時熨衣板都幾巨型，要預留空間擺放了。