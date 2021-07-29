張敬軒化身舞台指導　容祖兒聽到《越唱越強》反應係…

英皇音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》日前正式展開Stage 2的跳唱對決，張敬軒自從在Stage 1擔任評判後，其實他一直都很關心比賽情況，比賽進入Stage 2，他更借出場地讓學員對賽，比賽前夕又化身舞台指導，落手落腳做場地設計，更十分有心地親自視察學員練習情況兼探班，跟他們分享甚麼是「舞台精神」。而於Stage 2擔任嘉賓評審的容祖兒，亦於對決當日特別要求提早到達現場，除了看看學員的準備情況，亦乘機跟他們傾偈互動，當祖兒看到學員用她的歌曲《越唱越強》參賽時，她邊看邊帶着滿意的微笑，狀甚安慰。

唱歌如釣魚

為了提升學員的唱歌跳舞水平，歌唱訓練方面，大會特別請來以唱功見稱的關心妍（Jade）任嘉賓導師，而跳舞部分則找來《全民造星III》冠軍「折骨舞王」趙祥誠（Ben）指導。Jade的任務是指導四位橙組隊員的唱歌技巧，她教路唱歌如釣魚：「Make Sure對方畀你攝住，唔好畀佢瞓着，唔好畀佢個Mind走咗。」她又分享以往的參賽經歷：「嗰陣時參加歌唱比賽，我理得你死啦！呢個台係我，今日你就係睇我表演！」之後輪到「折骨Ben」教授舞蹈，除了舞步形態，他更指出：「眼神好緊要！」

做街頭健身

除了唱歌跳舞，大會亦找來擁有爆肌Body的關智斌（Kenny），帶領其中兩位學員Andy及Adam做街頭健身，並要他們進行四項挑戰，最後他寄語二人需要節食：「因為頭先做某啲動作時見到你哋啲鬼祟肉，唔好以為我見唔到。」