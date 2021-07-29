長者身份搭纜車！陳美齡被查身份證勁開心

歌手陳美齡今日（29日）為香港開電視節目錄影《30分鐘大放餸》，在節目中示範多款拿手中菜，推介給兼職媽媽，她是煮餸快槍手，能夠30分鐘就炮製到4餸1湯，除了中菜耍家，亦懂日本菜，透露從奶奶身上學會，因她不愛加糖，故煮出來像日式中菜，其廚藝亦箍實了老公和3個仔的胃，她說：「啲仔食完我煮嘅飯，真係孝順啲，聽話啲，黐我啲，我唔可以輸畀日本便利店，驚輸咗，佢哋就唔再需要我。」

她們家族每年都有個烹飪大賽，冠軍獲得陳美齡送出的100美金（約港幣780元）獎金，前年二仔勝出，去年今年疫情停辦，她透露明天復辦焗批大賽，她原本對自己南瓜批最有信心，但收到風二仔在另一個焗批比賽中獲勝，從未贏過比賽的她笑言好想贏。另外她特別為9月的演唱會推出全新廣東歌《櫻花說》，已經錄好，正做後期，30多年無出新廣東歌，表示十分期待。

入行50年，自言已有資格領取長者卡，自爆被人查身份證而暗自歡喜：「我試過搭纜車畀工作人員查問邊個係長者，我話我係長者，工作人員話我生得幾後生，雖然自己都唔鍾意年紀大，但社會畀好多關懷。」又透露申請了消費券，準備用來買禮物送給基層小朋友。