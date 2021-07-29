ANSONBEAN原來係怕醜仔　有女埋身即彈開！

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）成為寰亞及天下一合組的公司「Cool Style」旗下首位藝人，他首支派台作《CRUSH（oh no!）》終於隆重登場，公司更落重本拍攝MV，加入大量CG特效。MV中ANSONBEAN要拖着女主角的手，兩人甚至要面貼面幾乎親嘴，但原來他私下相當怕醜，當要跟女方面貼面時，他嚇到成個人彈開！但他堅稱「彈開」只是拍攝效果：「個距離有少少近，啲人以為我驚所以跑，其實係劇本嚟嘅，我唔係好驚，只係有少少驚啫，好似好近咁，其實冇嘢嘅！」

對於公司投放大量資源在自己身上，ANSONBEAN說：「好感恩，公司對我好好，MV玩咗好多個場景，又有CG，仲有好多dancers，服裝都好特別，你睇吓我隻眼，係藍色㗎（隱形眼鏡），MV入面仲會扮揸車。」而他在開拍前用了3天時間排舞，並要在一個位於大廈天台的有蓋球場拍攝大型跳舞場面，他說：「其中一個場景係喺天台拍攝，我諗住會曬住陽光跳，但原來有瓦遮頭，冇原先諗咁熱，但其實熱吓都好嘅，不過最開心係同跳舞老師Geoff可以再合作。」整個MV共轉了4個不同場景，他由早上8點開始埋位，直踩到凌晨才收工，但年輕的他卻愈夜愈精神，問到他最想公司如何獎勵他？他即搞笑說：「可以拍完個MV已經係一個獎勵，同埋最緊要有埋盒叉雞飯！好肚餓，哈哈！」