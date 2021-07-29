鈴木富美奈　至寶級H奶

日本寫真界有唔少好波之人，各有唔同嘅外號，例如殿堂級女優熊田曜子有「最強巨乳」之稱，現年27歲嘅童顏女優和地司就被稱為「國寶級巨乳」，而今期「世界Cup」嘅主角鈴木富美奈則擁有「至寶級巨乳」嘅外號。

顏值分析

今年31歲嘅鈴木富美奈，身材高挑，有波有籮，但樣貌唔算標青，初出道時仲試過被人話係「豬扒」，但人係變嘅，家陣阿妹個樣可以話係愈睇愈順眼。講真，能夠喺選美活動入圍30強，顏值唔會差得去邊，你話係咪？

身材弗到爆

擁有「最強巨乳」嘅熊田曜子，以身材弗爆見稱，而喺日本寫真界能夠同佢匹敵嘅女優，筆者第一時間諗起鈴木富美奈。喺2010年推出首隻寫真映像作品嘅佢，身高有5呎6吋，以日本妹嚟講，算係高挑，而且身材曲線誘人，有一對鮮嫩H奶，加上籮夠圓、腰夠幼，肉地又夠晒結實，真係有晒條件可以橫掃寫真界。

獲網民力撐

事實上，阿妹初出道已經憑極品身材，喺寫真界成功彈起，而佢更參加過角逐環球小姐出戰資格嘅選美活動，並入圍最後30強。雖然佢無緣三甲，但就獲得評審團特別獎，並且以壓倒性姿態贏得由網民投票選出嘅「多媒體部門」第一名，總算有番少少安慰。上年，富美奈不幸感染新冠病毒，好彩接受治療後，唔使半個月就康復，冇幾耐仲重投寫真拍攝工作呢！

早前富美奈推出咗最新寫真集《Leap》，裏面有唔少露出度勁高嘅演出，真係非常養眼呢！為咗宣傳新作，阿妹已將部分靚相同拍攝花絮放上個人社交網，大家可免費欣賞。