夫妻談生死！姜皓文喊住話想留低：幸福係走咗嗰個

藝人姜皓文（黑仔）與太太殷寧相愛相知22年，面對枕邊人陪伴走過高山低谷仍然不離不棄，看在眼裏的黑仔早已從暴躁族蛻變成愛妻號，經常把太太掛在嘴邊，4年前結婚18周年紀念日，更豪花7位數字在馬來西亞檳城買豪宅冧愛妻，並預告退休移居當地。

由於近年多演沉重角色，黑仔多次游走情緒崩潰邊緣，就連妹妹都有微言，擔心他演太多類似角色會令觀眾生厭，幸運地一次又一次，觀眾對其演技相當受落，故早前決定在無綫劇《刑偵日記》挑戰刑偵之父「聶山」一角，表面上擅長逆向思考，但其實也是躁鬱症患者。

現實做戲傻傻分不清

因拍攝期間正值疫情爆發，他為太太安全着想而忍痛「分居」數月，在外租住服務式住宅，沒料角色太過虐心，令他非常痛苦：「我覺得好似有病咁，好多時將戲中憶妻情緒帶返去當時嘅住所，但返到去又見唔到太太。有時太太嚟送飯，戴住口罩未望清楚個樣又走，想傾兩句都難，有時頂唔順會叫太太拎糖水嚟，要甜番吓！（太太開解你？）佢有叫我睇住，之前仲幫我約見心理醫生，因為我本身成日都歇斯底里，少少事就唔開心，少少事就發到好大，演呢個劇角色，就更加好似自己有事咁，不過我未去見醫生。」

夫妻故事寫入劇本

夫妻相處多年經歷不少，暴風雨過後總有放晴的一天，黑仔不諱言也有跟太太談及生死，惟觸及此話題，鐵漢亦不禁數度哽咽：「我成日同太太講，將來到咗某個年紀邊個會留低先？最後我話我留低，因為幸福係走咗嗰個，我喺度幫佢打點一切。冇諗過呢啲真係喺劇本度寫出嚟，牽動到我，希望都牽動到觀眾。好記得套劇做資料搜集時，我有講同太太嘅故事、平時生活嘅細微事，佢哋亦有放晒入去本日記簿度做道具，好似太太曾經同我講要飲多啲水，諗番都幾揪心，將現實生活帶入角色，仲擺埋我同太太嘅相，成個故事背景喺檳城，大家都知我兩公婆鍾意嗰度，成件事中晒！」

性格火爆的他曾受情緒困擾，問有否擔心問題再出現？黑仔說：「都驚，有時屋企少少嘢就會好忟同唔鍾意，我都會叫自己冷靜先，太太仲話我再係咁就唔好做戲，成日淨係識放唔識收，佢講到咁，我梗係要聽晒佢話啦！」

黑仔經常周圍飛開工，一直自認身體壯健，惟早前突暴瘦，身高1米80卻只有146磅，健康令人擔心。由於一段時間仍未找出原因，故把心一橫到醫院接受詳細檢查，他說：「我覺得似係有啲問題，醫生建議我check腸胃，都真係幾驚，當時個人好瘦，check完好緊張等報告，結果又冇事，連一粒息肉都冇，不知幾乾淨，醫生話可能係壓力同好多原因造成咁樣，叫我唔使太擔心。我惟有嗰排喪食嘢，咩都食，好難先食番去正常磅數。」