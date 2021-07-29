193玩型格溝女　同JNY爭「港版朴敏英」

樂隊Dusty Bottle解散後，鍵琴手及創作大腦JNYBeatz近日與193（郭嘉駿）@ERROR聯乘推出新歌《你是我的Bae》，由主力幕後工作搖身一躍到幕前，唱作編監，MV更邀請到有「港版朴敏英」之稱的譚旻萱（Mandy）擔任女主角。

MV故事講述JNYBeatz與193招數盡出為奪得Mandy芳心，少不了霓虹燈下耍帥與跑車場面，襯托歌曲R&B、Hip Hop的氛圍。3人都是後生仔女很快熟落，不過JNY說：「係需要啲時間warm up，始終係自己第一個MV所以有啲緊張……」在旁的193講笑問：「定係驚同女性有身體接觸老婆會嬲呀？」JNY說：「兩樣都有啲啦。」Mandy都覺得JNY很入戲，塑造出一個高冷慢熱的形象：「佢比較慢熱，所以我要aggressive啲，不過熟落啲之後就拍得好舒服。」193發揮搞笑本色插嘴說：「JNY有家室㗎，啲用字小心啲呀你，哈哈！」他亦笑言會自己加戲，因為在車上引發很多遐想，雖然通宵拍攝，但他們並沒有倦意。

JNY由幕後「踩過界」，其中一個目的是希望將不同面貌的廣東歌帶上主流樂壇，他說：「香港真係冇人做呢啲嘢呢啲音樂，主流好鍾意溝女歌，好鍾意情情愛愛，分手呀，但係冇啲好有型嘅溝女歌。」193亦有同感：「我都想帶啲另類啲，so called indie啲嘅音樂帶上主流，因為香港聽嘅音樂類型真係好窄，第一次聽已經覺得『呢首爆喇』！」193又不忘為自己的歌曲賣廣告，他笑說：「呢首歌target到MK妹，不過係大啲嘅MK妹，《睡到三點》係細啲嘅MK妹，《你是我的Bae》係廿幾歲嘅MK妹，MK妹一定聽情歌，而且呢首歌詞係有啲意思過《睡到三點》，一定爆呀！」