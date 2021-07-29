運動燃點激情　愈做愈起勁

家陣日日扭開電視都見到一班運動員努力爭金牌，體內嘅好動因子係咪蠢蠢欲動呢？想發洩一下精力？今次介紹嘅3套四仔就啱晒，一眾脫星都喺運動中燃起一團慾火，愈做愈起勁。

熟女玩色誘

熟女為保青春，做運動係一個唔錯嘅方法。好似呢套由MILFED推出嘅《MILF Attack》，一班索女好熱衷做運動，除咗想出一身汗同發洩精力，仲希望搵個壯男嚟曳曳，實行採陽補陰！影片由Kayley Gunner、Crystal Rush、Carmen Valentina等熟女脫星演出，話說佢哋成日賦閒在家冇事做，搞到肉體空虛，於是去健身室、運動場、泳池等地方活動，一發現運動型男就會主動出擊，真係好饑渴呀！

天生好雙乳

巨乳固然正，純天然巨乳就更加正！呢套由Reality Kings炮製嘅《Big Naturals #52》，貫徹系列主打天然巨乳嘅作風，搵嚟Liya Silver、Violet Myers、Josephine Jackson等多位巨乳脫星演出，個個都係真材實料。劇情方面超簡單，講佢哋喺運動時遇到心儀男士，跟住再展開連場肉搏，香汗淋漓加上貼身接觸，畫面夠晒香艷，尤其係青春脫星Liya Silver登場嗰幕，更加搞到對手虛脫咁滯！

睇足廿粒鐘

如果一場床上激戰未能滿足到你，咁就要睇吓《Amazing Racks #4》。呢套由Elegant Angel炮製嘅四仔，片長達20粒鐘，夠你睇足全日咁滯，而且當中收錄咗Ava Addams、Valentina Nappi、Kagney Linn Karter、Alexia Vosse等超人氣脫星嘅精彩演出，真係一套作品夠晒頂癮！至於劇情大同小異，都係運動做得半桶水，搵個男人幫手做埋佢。雖然故事性近乎零，但勝在脫星陣容鼎盛，一班脫星愈玩愈起勁，問你點頂？