【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿一己卯土成日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、會友、移居

忌：修井、放水、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

今時不同往日，陷入劣勢的你要及早振作啊！

金牛座

做人忌有風駛盡𢃇，否則有可能遭別人反噬。

雙子座

要善待自己，若情緒壓抑，應找個宣洩渠道。

巨蟹座

有社交運，易結識新朋友，適合拓展人際圈。

獅子座

被別人誤會，卻有理說不清，內心感到無助。

處女座

事業上被別人牽着鼻子走，但切勿自暴自棄。

天秤座

人氣鼎盛宜善用，你的言行會得到別人支持。

天蠍座

不要貪小便宜或走捷徑，隨時令你破財收場。

人馬座

理想與現實有距離，工作進度落後令你沮喪。

山羊座

與人合作忌獨裁，遇意見分歧可以投票解決。

水瓶座

公事困身令你心情煩躁，甚至不想跟人交流。

雙魚座

人緣佳，財運旺，有機會收到一份驚喜禮物。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 人緣旺

（跌）豬 桃花弱

鼠

財運稍遜，要留意投資風險，穩陣行先。

牛

和氣生財，加強人際溝通，利開單簽約。

虎

已有伴侶者易惹上爛桃花，要自律言行。

兔

工作運上升，但急於求成只會弄巧成拙。

龍

春風滿面，情場得意，感情生活很愜意。

蛇

身心疲累，放工後宜早點回家好好休息。

馬

桃花旺，人氣升，易獲得另一半的信任。

羊

款客勿過於豪爽，先使未來錢會有麻煩。

猴

結交異性不能只看外表，提防感情騙子。

雞

是日沖煞，要保重身體，小心壓力爆煲。

狗

運勢下降，對別人缺乏信任，易被孤立。

豬

愛情運平平，亂搞暧昧關係將有手尾跟。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

萬事忍耐為重

「玄武」為二十八宿的北方七宿稱號，於玄學，屬水，為黑色，季節是冬季。

道教的民間信仰有「北方真武玄天上帝」，即北帝，都是其代表。傳說北帝收服蛇、龜二將，以自身所領的卅六天將為質，與保生大帝換取七星劍，故此，北帝的外形多有手提此劍，腳踏蛇龜的。

「玄武」在卜卦的「六爻」中，代表奸邪、盜賊、暗昧不明，多為不善之事的類象。最為不利的，一定是玄武臨於官鬼爻上，又發動，再變出又是官鬼一爻，此為大凶之象也。經云：玄武動搖多暗昧，若臨官鬼賊交攻，有情生事邪無犯，仇忌臨之奸盜凶。因為官鬼一爻，雖有一半為官，代表工作或者丈夫，但還有一半是鬼，即不明不白、陰暗邪念的意思，如果再加上玄武來助紂為虐，狼狽為奸，當為凶悍無比，又再來變出多一個官鬼的話，就是無人能阻、魔長道消的意思，生氣漸弱矣。

可幸的是，世事陰晴圓缺，當邪魔在囂張狂妄之時，萬事都忍耐為重，邪不能勝正，時機一到，邪魔惡棍總有被消滅的一天。