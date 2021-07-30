【串椒3姊妹】蘇民峰世界級蒲精　帶曾華倩酒吧上堂

由梅小惠、江欣燕及曾華倩主持的繽FUN星網節目《串椒3姊妹》集集有料爆，新一集堪輿學家蘇民峰大爆多年前與江欣燕「識於蒲時」，更自揭「喜愛夜蒲」一面，不但帶學生落吧學睇風水，更揚言「去蒲能醫百病」，全靠蒲吧令身體毛病不藥而愈甚至有回春效果，絕對是「世界級蒲精」！

難得請來「玄學男神」蘇民峰，「3姊妹」當然爭住睇相望贈言幾句，更一早準備好眼藥水及新鮮滾熱辣的杞子水為對方「補眼」，相當積極。其實3女與蘇民峰都甚有淵緣，當中與江欣燕更是一同落吧的「蒲友」，梅小惠則表示早在16年前曾訪問過對方，當時發現他疲態盡露。蘇民峰承認當年曾經患病，但及後放慢生活節奏後竟自然康復：「嗰時開始每個月都放一個禮拜假，每日5點都停一個鐘去下午茶，做少咗嘢之後就真係不藥而愈。」梅小惠隨即暗寸：「即係寧願睇少啲相，都唔肯蒲少啲？」蘇民峰即大爆金句：「一定要蒲，蒲先係休息！」

講到10年前與華倩合作玄學節目《民峰學院》，蘇民峰自爆當時竟在酒吧「授課」：「嗰陣成班人上完堂成2點鐘，都照去飲酒去蒲，我教佢哋點睇人生，蒲場好多嘢睇，人生百態都有，黐酒飲又有，溝緊有錢女都有。」他續指靠睇掌優勢結識到不少女士：「見到靚女，梗係詐詐諦諦同佢傾多兩句啦。」眾女即笑指他是「蒲精」，又指他愛玩、幽默的性格，打破了一貫風水師傅的形象，他就表示蒲得多的確更加快樂：「蒲嘅人係唔會老㗎，有時啲人冇蒲幾年，再出番嚟個樣都唔同晒，但一路蒲開嘅真係唔老，可能因為心情輕鬆啲，個樣就Keep到。」

下一集就有同樣牙尖嘴利的主持人錢嘉樂，想知3姊妹能否招架得住？記住收看8月6日在《繽FUN星網》播出的《串椒3姊妹》。