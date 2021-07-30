東方日報C1：張家輝湊奧運熱　踩完單車扮火車

全城一片奧運熱，影帝張家輝率領全家動起來，拉隊踩單車！時刻裝備好的他體形Fit爆，太太關詠荷也不輸蝕，樣貌身形都保持住最佳狀態，梳起辮仔跟15歲女兒十足姊妹花。一家三口又童心未泯地扮人肉小火車，非常溫馨！

東京奧運多項賽事進行得如火如荼，張家輝亦響應熱潮，舉家踩單車做運動。向來着重健康生活的他，除了勤做運動外，飲食方面亦非常節制，當年為電影操爆肌，更成為圈中「肌男」經典！他講過做運動和健身是一個潮流，他會做大量運動裝備自己，前日便坐言起行，帶同太太關詠荷及15歲女兒張童（Brittany）踩單車，享受健康的家庭樂。

因疫情而停拍電影逾年的家輝，大部分時間用作陪伴妻女，而他跟很多港人一樣是奧運迷，當日他們一身運動裝束，穿上白Tee、短褲配波鞋，「家庭裝」襯到絕。頭戴Cap帽、左手穿上防曬衣袖的家輝，鋼條身形多年不變，而年屆57歲的關詠荷同樣保養得宜，皮膚白白淨，身材又Fit，紮起頭髮與高度相若的Brittany似足兩姊妹。

邊食邊睇賽事直播

踩完單車後，一家人到數碼港一間西餐廳用膳，家輝點了薄餅，太太與女兒則點了輕盈的沙律餐，期間邊食邊傾，家輝講到笑晒口，氣氛非常融洽。他與女兒又被餐廳的電視吸引，兩父女齊齊睇奧運直播，甚為肉緊。而家輝非常守規矩，去完商場洗手間折返餐廳時，都有伸手探熱，食飽後便結帳離開。

一家人搭扶手電梯落樓時，十足大細路般玩「人肉小火車」，最前的關詠荷捉住女兒雙手放在膊頭，家輝則搭住Brittany，一家人溫馨又搞笑！而司機早在停車位置等候，並細心地將單車逐一放好，方便他們上車，然後直駛返家。

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